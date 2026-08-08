Шмыгаль заявил, что Украина пережила жару без отключений света

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Фото: Шмыгаль/Facebook

Энергосистема Украины пережила период рекордной августовской жары без графиков отключения электроэнергии. Этого удалось добиться благодаря корректировке графиков летних ремонтов, задействованию имеющихся мощностей распределенной газовой генерации и увеличению импорта электроэнергии. В результате Украина смогла избежать дефицита мощности в энергосистеме.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля в субботу, 8 августа.

Украина избежала отключений света во время рекордной жары

По словам Дениса Шмыгаля, в период жары своевременно скорректировали графики летних ремонтов на электростанциях, в частности на энергоблоках АЭС. Также были максимально задействованы имеющиеся мощности распределенной газовой генерации и увеличен объем импорта электроэнергии.

Шмыгаль отметил, что именно эти меры позволили избежать дефицита мощности в энергосистеме Украины.

Министр поблагодарил энергетиков, которые в экстремальных погодных и безопасностных условиях продолжали ремонтировать и восстанавливать объекты, подключать новые мощности и укреплять защиту. Также он выразил благодарность украинцам, которые ответственно отнеслись к призывам и изменили свой режим энергопотребления.

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Мы своевременно скорректировали графики летних ремонтов на электростанциях, в частности — на энергоблоках АЭС, максимально задействовали имеющиеся мощности распределенной газовой генерации и увеличили объем импорта электроэнергии. Все это позволило избежать дефицита мощности в системе Украины", — сообщил Шмыгаль.

Скриншот сообщения Шмыгаля/Facebook

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