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Главная Новости дня В Венгрии затопляют баржи, чтобы сохранить работу АЭС

В Венгрии затопляют баржи, чтобы сохранить работу АЭС

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 19:05
АЭС "Пакш" в Венгрии находится под угрозой из-за меления Дуная
Пришвартованные баржи на Дунае у АЭС "Пакш". Фото: News.cgtn.com

В Венгрии пытаются сохранить работу атомной электростанции "Пакш" из-за критически низкого уровня воды в Дунае. Власти начали погружать две баржи, чтобы искусственно поднять уровень реки у насосной станции и обеспечить необходимые условия для охлаждения реакторов.

Об этом пишет Bloomberg, передает Новини.LIVE.

Мелководье в Дунае угрожает работе АЭС "Пакш"

По данным Bloomberg, уровень воды у насосной станции уже поднялся примерно на один сантиметр. Параллельно работники сооружают подводный барьер, который должен замедлить течение и помочь удерживать воду на необходимой отметке. Для возведения сооружения потребуется около 5000 тонн камня.

Длительная жара и засуха привели к значительному снижению уровня Дуная, что напрямую повлияло на работу АЭС. В настоящее время "Пакш" вырабатывает около 485 МВт из примерно 2000 МВт установленной мощности. При этом станция обеспечивает около 40% электроэнергии Венгрии.

Ожидается, что в начале следующей недели уровень воды в Дунае может упасть до критической отметки. В таком случае придется отключить одну из двух еще работающих турбин. Дальнейшее обмеление реки может привести к полной остановке электростанции.

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Полная остановка АЭС вынудит Венгрию увеличить импорт электроэнергии, особенно в вечерние часы. По оценке венгерского премьер-министра Петера Мадяра, поддержание работы "Пакша" в таких условиях может стоить не менее 50 миллиардов форинтов, или около 159 миллионов долларов, ежемесячно.

Как сообщали Новини.LIVE, Румыния полностью остановила работу единственной в стране атомной электростанции "Чернаводе" из-за существенного падения уровня воды в Дунае. Станция больше не поставляет электроэнергию в сеть, что привело к дефициту генерации в стране.

Как сообщали Новини.LIVE, на юге Хорватии, вблизи курортного города Омиш, продолжаются лесные пожары. Их распространению способствуют аномальная жара и засуха, которые создали благоприятные условия для быстрого распространения огня.

электроэнергия Венгрия АЭС Дунай аномальная жара
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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