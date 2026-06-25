Шмыгаль: Украине необходимо восстановить более 10 ГВт генерации к зиме

Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Украине необходимо восстановить более 10 гигаватт генерирующих мощностей перед суровой зимой. По его словам, страна совместно с партнерами готовит инфраструктуру к морозам.

Об этом Денис Шмыгаль заявил в ходе Конференции по вопросам восстановления Украины, организованной совместно Украиной и Польшей, сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец, работающая на месте событий.

Восстановление генерации

Шмыгаль отметил, что необходимо восстановить более 10 ГВт генерирующих мощностей и дополнительно развернуть около 3 ГВт новой децентрализованной генерации.

Такие объекты должны быть более устойчивыми к российским атакам и способными функционировать автономно.

Параллельно развертывается многоуровневая система защиты от ракет и дронов, а также усиливается противовоздушная оборона.

"Эта зима будет тяжелой, и мы должны быть готовы", — говорит Шмыгаль.

Министр добавил, что необходимо готовиться независимо от того, продолжится ли война или прекратится.

Как писали Новини.LIVE, в Польше состоялось четвертое заседание Координационной группы по вопросам энергетики Украины G7+. Ключевым результатом встречи стало решение выделить Украине 375 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры, тогда как общая потребность в финансировании оценивается в 650 млн евро.

А председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что в летний период возможно частичное возобновление графиков отключений электроэнергии. В то же время они будут значительно мягче, чем зимой.