Шмыгаль: ситуация вокруг Ирана не влияет на экономику Украины

Денис Шмыгаль. Фото: URC 2026

Карина Приходько Редактор

В настоящее время ситуация вокруг Ирана и Ормузского пролива напрямую не влияет на экономику Украины. Некоторые колебания на украинском рынке дизельного топлива наблюдались лишь в начале кризиса.

Об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в Гданьске, передает корреспондент Новини.LIVE.

Как ситуация вокруг Ирана влияет на Украину

Шмыгаль рассказал, что в начале кризиса наблюдались определенные колебания на украинском рынке дизельного топлива, однако газовый рынок не пострадал. Впоследствии бизнес и рыночные механизмы стабилизировали ситуацию.

По словам министра, сейчас Украина не ощущает прямого влияния событий вокруг Ирана и Ормузского пролива на энергетическую систему или экономику.

Также он отметил, что переговоры о новых партиях ракет и оборудования для ПВО были сложными. Однако сейчас США и другие партнеры усиливают поддержку Украины на фоне ее успехов на фронте.

Как писали Новини.LIVE, 17 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ уже вступил в силу.

Также мы сообщали, что Сенат ограничил военные полномочия Трампа в отношении Ирана. Совместное голосование демократов и четырех республиканцев вызвало возмущение президента.