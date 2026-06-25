Шмыгаль: ситуация вокруг Ирана не влияет на экономику Украины
В настоящее время ситуация вокруг Ирана и Ормузского пролива напрямую не влияет на экономику Украины. Некоторые колебания на украинском рынке дизельного топлива наблюдались лишь в начале кризиса.
Об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в Гданьске, передает корреспондент Новини.LIVE.
Как ситуация вокруг Ирана влияет на Украину
Шмыгаль рассказал, что в начале кризиса наблюдались определенные колебания на украинском рынке дизельного топлива, однако газовый рынок не пострадал. Впоследствии бизнес и рыночные механизмы стабилизировали ситуацию.
По словам министра, сейчас Украина не ощущает прямого влияния событий вокруг Ирана и Ормузского пролива на энергетическую систему или экономику.
Также он отметил, что переговоры о новых партиях ракет и оборудования для ПВО были сложными. Однако сейчас США и другие партнеры усиливают поддержку Украины на фоне ее успехов на фронте.
Как писали Новини.LIVE, 17 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ уже вступил в силу.
Также мы сообщали, что Сенат ограничил военные полномочия Трампа в отношении Ирана. Совместное голосование демократов и четырех республиканцев вызвало возмущение президента.
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