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Главная Новости дня Шквали и грозы: какая погода будет сегодня в Украине

Шквали и грозы: какая погода будет сегодня в Украине

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 06:27
Погода сегодня, 8 июля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Девушка идёт по улице под дождём. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Синоптики представили прогноз погоды в Украине на среду, 8 июля. Активный атмосферный фронт, который переместится из Западной Европы и будет связан с циклоном над Балтикой, принесет кратковременные дожди различной интенсивности, грозы, а местами — град и шквалы. Будет облачно с прояснениями. Без осадков обойдётся лишь ночью в юго-восточных регионах и днём на западе и крайнем востоке.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр и Наталку Диденко сообщает Новини.LIVE.

Погода в Украине 8 июля

Погода в Україні 8 липня 2026 року
Карта "Погода в Украине 8 июля 2026 года" от Укргидрометцентра

Пройдут кратковременные дожди. В южных, центральных, Сумской и Харьковской областях дожди будут значительными, в отдельных районах возможны град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

Ветер с запада и юго-запада достигнет 7–12 м/с, но днем в западных и северных областях возможны порывы 15–20 м/с.

"За фронтом будет поступать более прохладный воздух с запада, что будет ощущаться сильнее, особенно днем, в западных, Винницкой и большинстве северных областей", — отметили в Укргидрометцентре.

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Ночью столбики термометров опустятся до +14...+19 °С. Днем будет +24...+29 °С, но в западных, Винницкой и большинстве северных областей — +19...+24 °С.

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди. Местами ночью возможны грозы. Ветер с запада будет дуть со скоростью 7–12 м/с, но днем возможны порывы 15–20 м/с. Ночью в столице температура снизится до +16...+18 °С, а в Киевской области — до +14...+19 °С. Днем в Киеве потеплеет до +20...+22 °С, а в области — до +19...+24 °С.

Из-за гроз и порывов ветра до 15–20 м/с (I, желтый, уровень опасности) синоптики объявили на 8 июля штормовое предупреждение.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 8 липня 2026 року
Карта "Опасные метеорологические явления 8 июля 2026 года" от Укргидрометцентра

Днем по всей территории Украины, кроме запада и крайнего востока, грозы, в южных, центральных, Сумской и Харьковской областях местами град, шквалы 15–20 м/с, в Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях — сильные дожди. В западных и северных областях порывы ветра 15–20 м/с. Синоптики предупреждают о I, желтом, уровне опасности.

Пожарная опасность в Украине

Пожежна небезпека в Україні 8 липня 2026 року
Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

Повсюду, кроме большинства северных, Закарпатской, Черкасской, Полтавской, Волынской, Львовской и Хмельницкой областей, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 8 июля холодный атмосферный фронт принесет в Украину дожди. Возможны град, шквалы и сильные ливни. Без осадков обойдется крайний восток, а во второй половине дня — западные области, кроме Карпат.

Ветер западных направлений будет сильным: скорость штормовых порывов — 15–20 м/с.

На юге, востоке и в Днепропетровской области ожидается +25...+29 °С, а на остальной территории — +18...+23 °С.

В Киеве прогнозируются дождь, гроза, возможен сильный ливень, штормовой ветер 15–20 м/с. Дневная температура — +20...+21 °С.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря Freedom 250 Даниэль Альварес сообщал, что 4 июля в Вашингтоне отменили фейерверки по случаю Дня независимости США. Причиной такого решения стали неблагоприятные погодные условия: шторм и гроза. Людей, участвовавших в праздничных мероприятиях, призвали эвакуироваться.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр сообщал, что 7 июля в Украине наблюдалась переменная облачность. В северных, центральных, Одесской и Николаевской областях прошли кратковременные дожди, которые местами сопровождались грозами. На остальной территории обошлось без осадков.

Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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