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Главная Новости дня Погода готовит сюрпризы: где в Украине пройдут дожди и станет прохладнее

Погода готовит сюрпризы: где в Украине пройдут дожди и станет прохладнее

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Дата публикации 7 июля 2026 00:06
На Украину обрушатся дожди: где ожидаются непогода 7 июля
Девушка под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 7 июля, в Украине прогнозируется переменная облачность. В западных областях, а днем также в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории страны осадков не предвидится.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр и синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Какая будет погода 7 июля

Ветер будет преимущественно юго-западный, со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +11...+16 °С, на юге страны и в Закарпатье — до +19 °С. Днем воздух прогреется до +24...+29 °С, в западных и северных областях будет прохладнее — +18...+24 °С.

По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, 7 июля в Киевской области и в столице ожидается переменная облачность. Ночью осадков не предвидится, а днем местами пройдет кратковременный дождь. Ветер будет юго-западный, со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха в области ночью составит +11...+16 °С, днем — +19...+24 °С.

В Киеве ночью прогнозируют +14...+16 °С, а днём столбики термометров поднимутся до +22...+24 °С.

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Прогноз погоды на 7 июля. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 7 июля в Украине местами пройдут кратковременные дожди, кое-где с грозами. В то же время на востоке страны осадков не ожидается.

Синоптик отметила, что ветер будет западного направления. В северных и западных областях он будет порывистым, что будет способствовать более быстрому очищению воздуха от загрязнения.

По её прогнозу, температура воздуха в Украине составит +20...+26 °С, а на юге и востоке страны — +24...+28 °С.

В Киеве 7 июля ожидается дождь, местами с грозой. Ветер будет юго-западный, порывистый, со скоростью до 12 м/с. В столице ночью прогнозируют +14...+16 °С, а днем температура поднимется до +22...+24 °С.

Новини.LIVE сообщали, что в июле прогнозируются периоды повышенной солнечной активности, которые могут сопровождаться несколькими сильными геомагнитными всплесками. Такие явления способны влиять на самочувствие некоторых людей, а также на работу технических систем.

Новини.LIVE также писали, что во вторник, 7 июля, в большинстве областей Украины ожидается переменная облачность. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура воздуха будет различной в зависимости от региона: на севере и западе прогнозируют около +18 °С, тогда как в других областях столбики термометров поднимутся до +29 °С.

дождь прогноз погоды жара
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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