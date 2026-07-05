В Вашингтоне из-за приближения шторма эвакуировали гостей мероприятий, приуроченных к Дню независимости

Непогода в Вашингтоне. Фото иллюстративное: NYT

Из-за опасных погодных условий в Вашингтоне 4 июля отменили фейерверки, приуроченные к Дню независимости США. Надвигаются шторм и гроза. Людей, участвовавших в праздничных мероприятиях, призвали эвакуироваться.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Freedom 250 Даниэль Альварес сообщает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Freedom 250/X

Что известно об эвакуации в Вашингтоне

"Безопасность наших гостей, артистов и персонала является нашим главным приоритетом... В связи с приближением шторма всех гостей призывают эвакуироваться с территории проведения мероприятия и найти временное укрытие в ближайших зданиях", — говорится в сообщении.



Переждать непогоду можно в зданиях Министерства торговли, Министерства образования, Министерства сельского хозяйства, Налоговой службы (IRS), здании "Голоса Америки" (VOA), Мемориала Томаса Джефферсона, Национальном музее американской истории, Национальном музее естествознания, Национальном музее афроамериканской истории и культуры, здании Рональда Рейгана.

Граждан призывают сохранять спокойствие, выполнять указания правоохранителей и персонала мероприятия, следить за обновлениями на официальных каналах Freedom 250

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 4 июля в США отмечают День независимости. Исполнилось 250 лет со дня отделения 13 штатов от Британской империи. Для американцев это национальный праздник.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу государства сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский 4 июля позвонил Дональду Трампу. Он поздравил американского лидера с Днём независимости США и поблагодарил его за поддержку Украины. Кроме того, политики обсудили текущую ситуацию на фронте и дипломатические отношения.