Конструкции газопровода. Фото: Reuters

Германия не планирует вводить в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2", который должен был обеспечивать поставки российского газа в Европу. Ранее Берлин получал от США предложения о возобновлении работы трубопровода, однако в настоящее время такое решение не рассматривается.

Об этом стало известно из ответа федерального правительства Германии, передает Новини.LIVE.

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Почему Берлин считает Россию ненадежным поставщиком газа

В документе отмечается, что вопрос о вводе газопровода в эксплуатацию не стоит на повестке дня немецкого правительства. В то же время процедура сертификации "Северного потока-2" остается приостановленной.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Москва постепенно сокращала поставки природного газа в Германию.

По данным правительства ФРГ, ещё до диверсий на газопроводах в сентябре 2022 года поставки были полностью прекращены. В Берлине расценивают эти действия как доказательство ненадежности России как поставщика энергоресурсов.

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