Конструкції газопроводу. Фото: Reuters

Німеччина не планує запускати газопровід "Північний потік-2", який мав забезпечувати постачання російського газу до Європи. Раніше Берлін отримував від США пропозиції щодо відновлення роботи трубопроводу, однак наразі такого рішення не розглядають.

Про це стало відомо з відповіді федерального уряду Німеччини, передає Новини.LIVE.

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Чому Берлін вважає Росію ненадійним постачальником газу

У документі зазначається, що питання введення газопроводу в експлуатацію не стоїть на порядку денному німецького уряду. Водночас процедура сертифікації "Північного потоку-2" залишається призупиненою.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Москва поступово скорочувала постачання природного газу до Німеччини.

За даними уряду ФРН, ще до диверсій на газопроводах у вересні 2022 року постачання було повністю припинене. У Берліні розцінюють ці дії як доказ ненадійності Росії як постачальника енергоресурсів.

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Як повідомляли Новини.LIVE, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про зростання загроз для безпеки країни з боку Росії, зовнішніх сил та екстремістських партій усередині держави. Він наголосив на необхідності захищати свободу й безпеку Німеччини та Європи на тлі спроб дестабілізації.