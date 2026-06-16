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Главная Новости дня Ушел из жизни экснардеп и один из соавторов Конституции Украины

Ушел из жизни экснардеп и один из соавторов Конституции Украины

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 23:46
Ушел из жизни экснардеп и один из соавторов Конституции Украины
Сергей Осика. Фото: Верховная Рада

Во вторник, 16 июня, стало известно, что скончался народный депутат трех созывов и бывший вице-премьер-министр Сергей Осика. Кроме того, он был одним из соавторов Конституции Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Что сказали в Раде о смерти политика

"С прискорбием сообщаем о смерти народного депутата Украины IV, V и VI созывов Сергея Осики. Сергей Осика был одним из ученых, которые готовили проект Конституции Украины к голосованию в сессионном зале. Он входил в состав Конституционной комиссии при президенте Украины в 1994–1996 годах", — говорится в сообщении.

Также в Раде напомнили, что Осика был народным депутатом IV, V и VI созывов. Кроме того, за годы карьеры он был:

  • членом Комитета по вопросам правовой политики;
  • заместителем председателя Комитета по вопросам финансов, Комитета по вопросам государственного строительства, Комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления;
  • и первым заместителем председателя Комитета по вопросам экономической политики.

"За свою государственную деятельность награждён орденом "За заслуги" III степени и орденом князя Ярослава Мудрого V степени", — добавили в Раде.

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Что еще известно о Сергее Осике

Напомним, что Сергей Осика родился 27 марта 1955 года в Киеве. Высшее образование он получил на факультете международных отношений и международного права Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко, защитил кандидатскую диссертацию по юридическим наукам и работал в должности доцента.

В начале 1990-х годов он работал в Верховной Раде консультантом по международным вопросам, после чего стал советником премьер-министра по вопросам внешнеэкономических связей.

В 1993 году его назначили первым заместителем министра внешних экономических связей, а уже в следующем году он возглавил это министерство. В 1995 году Осика перешел на должность вице-премьер-министра Украины по вопросам внешнеэкономической деятельности.

В течение 1994-1996 годов входил в состав Конституционной комиссии в качестве представителя президента и участвовал в разработке Конституции Украины, которую Верховная Рада приняла в ночь на 28 июня 1996 года.

Также работал в составе СНБО при президенте, был советником главы государства и входил в Совет Национального банка Украины.

В 2002 году впервые был избран народным депутатом Украины, одержав победу в одномандатном округе в Киевской области. Впоследствии еще дважды попадал в парламент по спискам Блока Юлии Тимошенко и партии «Батькивщина». В Верховной Раде занимался вопросами правовой политики, государственного строительства, финансов и экономической политики.

В 2010 году его исключили из фракции БЮТ после того, как он поддержал ряд решений парламентского большинства.

Как сообщало Новини.LIVE, 18 мая на 64-м году жизни скончался народный депутат IX созыва Степан Кубив. В последнее время он работал в составе Комитета по вопросам экономического развития.

Также мы писали, что 10 мая 2026 года будет уже четвертая годовщина со дня смерти первого президента Украины Леонида Кравчука. Что было известно о жизни украинского политика, читайте в нашем материале.

смерть нардепы Конституция Украины
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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