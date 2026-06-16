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Головна Новини дня Пішов з життя екснардеп і один із співавторів Конституції України

Пішов з життя екснардеп і один із співавторів Конституції України

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 23:46
Пішов з життя екснардеп і один із співавторів Конституції України
Сергій Осика. Фото: Верховна Рада

У вівторок 16 червня стало відомо, що з життя пішов народний депутат трьох скликань та колишній віцепрем'єр-міністр Сергій Осика. Окрім того, він був один із співавторів Конституції України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Верховної Ради.

Що сказали у Раді про смерть політика

"З сумом повідомляємо про смерть народного депутата України IV, V та VI скликань Сергія Осики. Сергій Осика був одним із науковців, які готували проєкт Конституції України до голосування у сесійній залі. Він входив до складу Конституційної комісії від президента України у 1994–1996 роках", — йдеться у повідомленні.

Також у Раді нагадали, що Осика був нардепом IV, V та VI скликань. Окрім того, за роки кар'єри він був:

  • членом Комітету з питань правової політики;
  • заступником голови Комітету з питань фінансів, Комітету з питань держбудівництва, Комітету з питань держбудівництва, регіональної політики і місцевого самоврядування;
  • і першим заступником голови Комітету з питань економічної політики.

"За свою державницьку діяльність нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня та орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня", — додали у Раді.

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Що ще відомо про Сергія Осику

Нагадаємо, що Сергій Осика народився 27 березня 1955 року в Києві. Вищу освіту він здобув на факультеті міжнародних відносин і міжнародного права Київського державного університету імені Тараса Шевченка, і отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук та працював на посаді доцента.

На початку 1990-х років був у Верховної Раді консультантом з міжнародних питань, після чого став радником прем'єр-міністра з питань зовнішньоекономічних зв'язків.

У 1993 році його призначили першим заступником міністра зовнішніх економічних зв'язків, а вже наступного року він очолив це міністерство. У 1995 році Осика перейшов на посаду віцепрем'єр-міністра України з питань зовнішньоекономічної діяльності.

Упродовж 1994-1996 років входив до Конституційної комісії як представник президента та брав участь у розробці Конституції України, яку Верховна Рада ухвалила в ніч проти 28 червня 1996 року.

Також працював у складі РНБО при президентові, був радником глави держави та входив до Ради Національного банку України.

У 2002 році вперше був обраний народним депутатом України, здобувши перемогу на одномандатному окрузі у Київській області. Згодом ще двічі потрапляв до парламенту за списками Блоку Юлії Тимошенко та партії "Батьківщина". У Верховній Раді займався питаннями правової політики, державного будівництва, фінансів та економічної політики.

У 2010 році його виключили з фракції БЮТ після того, як він підтримав низку рішень парламентської більшості.

Як повідомляло Новини.LIVE, 18 травня на 64-му році життя помер нардеп IX скликання Степан Кубів. В останній час він працював у складі Комітету з питань економічного розвитку.

Також ми писали, що 10 травня 2026 року буде вже четверта річниця з дня смерті першого президента України Леоніда Кравчука. Що було відомо про життя українського політика, читайте в нашому матеріалі.

смерть нардепи Конституція України
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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