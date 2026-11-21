Встреча Папы Льва XIV и президента благотворительной организации "Каритас Украины" Татьяны Ставничей, в ходе которой понтифику передали вещи от эвакуированной семьи из Олешек. Фото: VATICAN MEDIA

Президент благотворительной организации "Каритас Украины" Татьяна Ставничи 19 ноября встретилась с Папой Римским Львом XIV в Ватикане. Она вручила понтифику вязаные носки, сине-желтый браслет и фотооткрытку. Подарки были переданы в знак благодарности за внимание к гуманитарной ситуации в оккупированном городе в Херсонской области.

Об этом сообщили в "Каритас Украины", передает Новини.LIVЕ.

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Подарок Папе Римскому от семьи, эвакуированной из Олешек. Фото: Каритас Украины

Как семья выживала в оккупированных Олешках

Семья долгое время была заблокирована на восьмом этаже многоэтажного дома. Нижние этажи здания были разрушены ракетным обстрелом.

Сын искал еду в заброшенных квартирах. Женщина ухаживала за мужем, который из-за проблем с суставами не может сидеть.

"Чтобы отвлечься, женщина вязала носки — за это время накопилось несколько десятков пар", — рассказали в "Каритас Украины".

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Когда появилась возможность уехать, семья обратилась в Офис омбудсмена. Для эвакуации использовали пожарную лестницу.

Мужчину доставили в Киев на скорой помощи. Сейчас семья находится вместе в больнице и проходит реабилитацию.

Узнав о встрече с понтификом, семья решила передать ему одну из пар носков.

Что изображено на фотооткрытке для Папы Римского

На фотографии, которую получил Лев XIV, изображён 80-летний Владимир. Его также вывезли из Олешков во время гуманитарной миссии.

Мужчина пережил российскую оккупацию и постоянные обстрелы. По словам представителей "Каритас", выдержать это ему помогала молитва.

С собой он вывез старую иконку равноапостольного князя Владимира, которую приобрел ещё до полномасштабного вторжения России.

Напомним, ранее Новини.LIVЕ сообщали, что Папа Римский Лев XIV провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он призвал к гуманитарному прекращению огня в оккупированных Олешках. Это позволило доставить жителям еду и лекарства, а также обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц.

Также Новини.LIVЕ писали, что после первой гуманитарной миссии жители Олешек и соседних населенных пунктов продолжали просить о помощи с выездом. Информацию о желающих эвакуироваться собирают, чтобы проработать возможность организации еще одного безопасного выезда.