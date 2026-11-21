Зустріч Папи Лева XIV та президентки благодійної організації "Карітас України" Тетяни Ставничої, під час якої понтифіку передали речі від евакуйованої родини з Олешок. Фото: VATICAN MEDIA

Президентка благодійної організації "Карітас України" Тетяна Ставничи 19 листопада зустрілася з Папою Римським Левом XIV у Ватикані. Вона вручила понтифіку в'язані шкарпетки, синьо-жовтий браслет і фотолистівку. Подарунки передали на знак вдячності за увагу до гуманітарної ситуації в окупованому місті на Херсонщині.

Про це повідомили в Карітасі України, передає Новини.LIVЕ.

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Подарунок Папі Римському від родини, що була евакуйована з Олешок. Фото: Карітас України

Як родина виживала в окупованих Олешках

Сім'я тривалий час була заблокована на восьмому поверсі багатоповерхівки. Нижні поверхи будинку зруйнував ракетний обстріл.

Син шукав їжу в покинутих квартирах. Жінка доглядала за чоловіком, який через проблеми із суглобами не може сидіти.

"Щоб відволіктися, жінка в’язала шкарпетки — за цей час назбиралося кілька десятків пар", — розповіли в Карітасі України.

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Коли з'явилася можливість виїхати, родина звернулася до Офісу Омбудсмана. Для евакуації використали пожежну драбину.

Чоловіка доставили до Києва швидкою допомогою. Зараз сім'я перебуває разом у лікарні та проходить реабілітацію.

Дізнавшись про зустріч із понтифіком, родина вирішила передати йому одну з пар шкарпеток.

Що зображено на фотолистівці для Папи Римського

На світлині, яку отримав Лев XIV, зображений 80-річний пан Володимир. Його також вивезли з Олешків під час гуманітарної місії.

Чоловік пережив російську окупацію та постійні обстріли. За словами представників Карітасу, витримати це йому допомагала молитва.

Із собою він вивіз стару іконку рівноапостольного князя Володимира, яку придбав ще до повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVЕ повідомляли, що Папа Римський Лев XIV проводив телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Він закликав до гуманітарного припинення вогню в окупованих Олешках. Це дало змогу доставити жителям їжу та ліки, а також забезпечити безпечну евакуацію цивільних.

Також Новини.LIVЕ писали, що після першої гуманітарної місії жителі Олешок та сусідніх населених пунктів продовжили просити про допомогу з виїздом. Інформацію про охочих евакуюватися збирають, щоб опрацювати можливість організації ще одного безпечного виїзду.