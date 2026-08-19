Обмен военнопленными 19 августа — Буданов поблагодарил США и ОАЭ за помощь

Военный, освободившийся из плена. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Украина вернула из российского плена ещё 103 защитника в рамках первого этапа обмена. Большинство освобожденных военных имеют ранения и тяжелые заболевания. Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов поблагодарил Соединенные Штаты Америки и Объединенные Арабские Эмираты за помощь в возвращении украинцев.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Кирилла Буданова.

Украина вернула 103 защитника

Из российского плена освободили еще 103 украинских военнослужащих. Среди них — солдаты, сержанты и офицеры, которые защищали Украину в Мариуполе, на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Днепровском и Сумском направлениях.

По словам Буданова, большинство освобожденных имеют ранения и заболевания. Поэтому Буданов отметил, что по возвращении украинские военные в первую очередь получат необходимую медицинскую помощь и будут проходить реабилитацию.

"Семьи уже получили хорошую новость, услышали родной голос по телефону и скоро смогут обнять своих отцов, сыновей, мужей после тяжелой разлуки", — отметил Буданов.

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Прибытие военных после освобождения из плена. Фото: Владимир Зеленский

Военные после обмена пленными. Фото: Владимир Зеленский

Буданов поблагодарил США и ОАЭ

По словам главы ОП, каждое освобождение украинцев из российского плена является результатом длительной работы команды Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и всех привлеченных структур.

Освобожденные военнопленные. Фото: Владимир Зеленский

Освобожденный военный. Фото: Владимир Зеленский

Отдельно Буданов выразил благодарность Соединённым Штатам Америки и Объединённым Арабским Эмиратам за их активную роль в процессе возвращения украинцев. В то же время Буданов подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет работать над освобождением военных и гражданских лиц, которые остаются в российском плену.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина осуществила первый этап очередного обмена, в ходе которого домой вернулись военные, защищавшие Украину на различных направлениях фронта.

Как сообщали Новини.LIVE, 26 июня Украина вернула из российского плена 160 защитников. Среди освобожденных были военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и других формирований, в частности бойцы «Азова». Почти 99% из них попали в плен в 2022 году.