Обмін військовополоненими 19 серпня — Буданов подякував США та ОАЕ за допомогу

Звільнений з полону військовий. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Україна повернула з російського полону ще 103 захисників у межах першого етапу обміну. Більшість звільнених військових мають поранення та тяжкі захворювання. Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов подякував Сполученим Штатам Америки та Об’єднаним Арабським Еміратам за допомогу в поверненні українців.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Кирила Буданова.

Україна повернула 103 захисників

Із російського полону звільнили ще 103 українських військовослужбовців. Серед них — солдати, сержанти та офіцери, які захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.

За словами Буданова, більшість звільнених мають поранення та захворювання. Тому Буданов зазначив, що після повернення українські військові передусім отримають необхідну медичну допомогу та проходитимуть відновлення.

"Сім’ї вже отримали добру звістку, почули рідний голос у телефоні й скоро зможуть обійняти своїх батьків, синів, чоловіків після важкої розлуки", — зазначив Буданов.

Читайте також:

Прибуття військових після звільнення з полону. Фото: Володимир Зеленський

Військові після обміну полонених. Фото: Володимир Зеленський

Буданов подякував США та ОАЕ

За словами керівника ОП, кожне звільнення українців із російського полону є результатом тривалої роботи команди Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та всіх залучених структур.

Звільнені військовополонені. Фото: Володимир Зеленський

Звільнений військовий. Фото: Володимир Зеленський

Окремо Буданов висловив подяку Сполученим Штатам Америки та Об’єднаним Арабським Еміратам за їхню активну роль у процесі повернення українців. Водночас Буданов наголосив, що Україна й надалі працюватиме над звільненням військових і цивільних, які залишаються в російській неволі.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна здійснила перший етап чергового обміну, під час якого додому повернулися військові, які захищали Україну на різних напрямках фронту.

Як повідомляли Новини.LIVE, 26 червня Україна повернула з російського полону 160 захисників. Серед звільнених були військовослужбовці Збройних Сил України, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та інших формувань, зокрема бійці "Азову". Майже 99% із них потрапили в полон у 2022 році.