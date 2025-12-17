Видео
Главная Новости дня Семьи полицейских, которые погибли или пропали, получат льготы

Семьи полицейских, которые погибли или пропали, получат льготы

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 13:41
Льготы для детей погибших и пропавших без вести полицейских — Рада приняла закон
Полицейские прощаются с коллегой. Фото: Нацполиция

Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект №13649 об особенностях социальной защиты членов семьи полицейского, который при исполнении служебных обязанностей, связанных с осуществлением задач, погиб или пропал без вести. За проголосовали 268 нардепов.

Об этом стало известно во время пленарного заседания в среду, 17 декабря.

Читайте также:

Дети погибших полицейских получили льготы на поступление

Документ предоставляет семьям полицейских, погибших или пропавших без вести право на льготы, гарантии и компенсации. В частности, они будут иметь право на бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения Министерства внутренних дел.

Кроме того, предоставляется право на бесплатное санаторно-курортное лечение один раз в два года.

А дети в течение трех лет после получения общего среднего образования будут иметь право поступления вне конкурса по личному выбору специальности в государственные и коммунальные высшие и профессионально-технические учебные заведения Украины для обучения за счет средств государственного и местных бюджетов.

К членам семьи полицейского относятся жена/муж и дети до 18 лет, а в случае их обучения в учреждениях высшего образования — до 23 лет.

Напомним, сегодня парламент также принял закон о правах иностранцев, которые служат в Вооруженных силах Украины.

Также нардепы поддержали изменения относительно процедуры назначения и увольнения министров.

Верховная Рада дети вступительная кампания правохранители медицина
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
