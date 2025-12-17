Відео
Родини поліцейських, які загинули чи зникли, отримають пільги

Родини поліцейських, які загинули чи зникли, отримають пільги

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 13:41
Пільги для дітей загиблих та зниклих безвісти поліцейських — Рада ухвалила закон
Поліцейські прощаються з колегою. Фото: Нацполіція

Верховна Рада ухвалила в першому читанні та в цілому законопроєкт №13649 щодо особливостей соціального захисту членів сім’ї поліцейського, який під час виконання службових обов’язків, пов’язаних із здійсненням завдань, загинув чи зник безвісти. За проголосували 268 нардепів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у середу, 17 грудня.

Документ надає родинам поліцейських, які загинули чи зникли безвісти право на пільги, гарантії та компенсації. Зокрема, вони матимуть право на безоплатне медичного обслуговування у закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ.

Крім того, надається право на безоплатне санаторно-курортне лікування один раз на два роки.

А діти протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти матимуть право вступу поза конкурсом за особистим вибором спеціальності до державних і комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України для навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

До членів сім’ї поліцейського належать дружина/чоловік та діти до 18 років, а в разі їх навчання в закладах вищої освіти — до 23 років. 

Нагадаємо, сьогодні парламент також ухвалив закон щодо прав іноземців, які служать в Збройних силах України.

Також нардепи підтримали зміни щодо процедури призначення та звільнення міністрів.

Верховна Рада діти вступна кампанія правоохоронці медицина
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
