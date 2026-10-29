Люди с зонтиками, идущие по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 29 октября, погода в Украине будет зависеть от атмосферных процессов на востоке страны и над Черным морем. Синоптики прогнозируют дожди на юге, в большинстве центральных и северных областей. В западных регионах ночью и утром ожидается туман, а на востоке и юго-востоке местами усилится ветер. Из-за тумана в западных областях объявлен желтый уровень опасности.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает Новини.LIVE.

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Погода в Украине 29 октября. Изображение: facebook.com/UkrHMC

Температура воздуха 29 октября

Ночью температура воздуха составит от +2 до +8 °C. На юге страны будет теплее — до +13 °C.

Днём столбики термометров поднимутся до +7…+12 °C. В Закарпатье, на юге и востоке Украины воздух прогреется до +12…+17 °C.

Где в Украине пройдут дожди

По прогнозу синоптиков, небо будет облачным с прояснениями. Умеренные дожди ожидаются на юге, в большинстве центральных и северных областей. Ночью в южных регионах местами возможны значительные осадки.

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На остальной территории существенных осадков не прогнозируется.

Где ожидается туман

Ночью и утром в западных областях будет туман. Видимость составит 200–500 метров. В связи с этим объявлен I уровень опасности — желтый.

В Украинском гидрометеорологическом центре предупредили: "Погодные условия могут привести к затруднению движения транспорта".

В западных областях ожидается туман. Изображение: facebook.com/UkrHMC

Где усилится ветер

Ветер будет восточным и северо-восточным, со скоростью 7–12 м/с. В восточных и юго-восточных областях местами ожидаются порывы до 15–20 м/с.

Что будет влиять на погоду в Украине

29 октября на погодную ситуацию будут влиятьантициклон с востока и циклоническая активность над Черным морем. По данным синоптиков, именно влияние циклона временно усилится, что будет способствовать увеличению количества осадков. В Украину также будет поступать более прохладный воздух, однако резких изменений температуры пока не ожидается.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что ноябрь, по предварительным прогнозам, начнётся с относительно тёплой погоды. В первые дни месяца температура воздуха может достигать +12 °C. Однако в середине ноября ожидается постепенное похолодание. В конце месяца днем прогнозируют +2…+3 °C, а ночью возможны заморозки до -2 °C.

Также Новини.LIVE писали, что зима 2026–2027 годов в Европе может быть теплее климатической нормы. В Украине при этом возможны кратковременные похолодания и снегопады. Наиболее вероятным периодом понижения температуры называют январь, тогда как декабрь и февраль, по предварительным прогнозам, могут быть более мягкими.