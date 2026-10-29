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Головна Новини дня На Україну сьогодні чекають дощі та тумани: синоптики дали прогноз

На Україну сьогодні чекають дощі та тумани: синоптики дали прогноз

Ua ru
29 жовтня 2026 05:41
Погода в Україні 29 жовтня: дощі, тумани та сильний вітер Новини.LIVE
Люди з парасольками, які йдуть вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 29 жовтня, погода в Україні залежатиме від атмосферних процесів на сході країни та над Чорним морем. Синоптики прогнозують дощі на півдні, у більшості центральних і північних областей. У західних регіонах уночі та вранці очікується туман, а на сході та південному сході місцями посилиться вітер. Через туман у західних областях оголосили жовтий рівень небезпечності.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Україні 29 жовтня
Погода в Україні 29 жовтня. Зображення: facebook.com/UkrHMC

Температура повітря 29 жовтня

Уночі температура повітря становитиме від +2 до +8 °C. На півдні країни буде тепліше — до +13 °C.

Удень стовпчики термометрів піднімуться до +7…+12 °C. На Закарпатті, півдні та сході України повітря прогріється до +12…+17 °C.

Де в Україні пройдуть дощі

За прогнозом синоптиків, небо буде хмарним із проясненнями. Помірні дощі очікуються на півдні, у більшості центральних і північних областей. Уночі в південних регіонах місцями можливі значні опади.

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На решті території істотних опадів не прогнозують.

Де очікується туман

Уночі та вранці в західних областях буде туман. Видимість становитиме 200–500 метрів. Через це оголосили I рівень небезпечності — жовтий.

В Українському гідрометеорологічному центрі попередили: "Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту".

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні 29 жовтня
У західних областях очікується туман. Зображення: facebook.com/UkrHMC

Де посилиться вітер

Вітер буде східним і північно-східним, зі швидкістю 7–12 м/с. У східних і південно-східних областях місцями очікуються пориви до 15–20 м/с.

Що впливатиме на погоду в Україні

29 жовтня на погодну ситуацію впливатимуть антициклон зі сходу та циклонічна активність над Чорним морем. За даними синоптиків, саме вплив циклону тимчасово посилиться, що сприятиме збільшенню кількості опадів. В Україну також надходитиме прохолодніше повітря, однак різких змін температури поки не очікується.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що листопад, за попередніми прогнозами, розпочнеться з відносно теплої погоди. У перші дні місяця температура повітря може сягати +12 °C. Однак у середині листопада очікується поступове похолодання. Наприкінці місяця вдень прогнозують +2…+3 °C, а вночі можливі заморозки до -2 °C.

Також Новини.LIVE писали, що зима 2026–2027 років у Європі може бути теплішою за кліматичну норму. В Україні водночас можливі короткочасні похолодання та снігопади. Найбільш імовірним періодом зниження температури називають січень, тоді як грудень і лютий, за попередніми прогнозами, можуть бути м'якшими.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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