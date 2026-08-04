СБУ заявила о нанесении ударов по более чем 100 стратегическим объектам РФ за 40 дней операции

Удар по объектам РФ. Иллюстративное фото: кадр из видео

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Служба безопасности Украины сообщила о результатах 40-дневной кампании воздействия на Россию. В рамках операции было нанесено более 100 ударов по стратегически важным объектам на территории РФ и временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Новини.LIVE.

СБУ заявила о поражении военных объектов РФ, НПЗ и логистической инфраструктуры

По данным ведомства, кампания была одобрена президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, глава государства согласовал с руководителем СБУ генерал-майором Александром Покладом проведение новых операций.

В СБУ отметили, что за последние 40 дней под удары попали предприятия российского военно-промышленного комплекса, военные аэродромы, средства противовоздушной обороны, командные пункты оккупантов, корабли и танкеры "теневого флота", нефтеперерабатывающие заводы, а также объекты транспортной и военной логистики.

Кроме того, подразделения СБУ, действующие на фронте и в тылу противника, за этот период поразили более 21 тысячи единиц военной техники, вооружения и элементов военной инфраструктуры. Также в ведомстве заявили о ликвидации почти 5 тысяч российских военных.

СБУ сообщила об ударах по авиации и системам ПВО РФ

Одним из ключевых направлений операций стало уничтожение авиационной инфраструктуры России. По информации СБУ, удары были нанесены по военным аэродромам "Саки", "Гвардейское", "Бельбек", "Багерово", "Энгельс" и "Ханская", а также по Евпаторийскому авиационному заводу.

В результате атак, как утверждают в службе, был уничтожен стратегический бомбардировщик Ту-95МС, поражены два истребителя Су-35 и два учебно-боевых самолета Л-39. Также сообщается о повреждении ангаров с самолетами Су-24, Су-30 и Су-30СМ, беспилотниками Shahed и топливной инфраструктуры аэродромов.

Отдельно в СБУ сообщили об ударах по российским системам противовоздушной обороны. Среди поражённых объектов названы РЛС "Небо-У", многофункциональная РЛС 92Н6Е комплекса С-400, зенитные ракетные комплексы "Тор-М2" и "Панцирь-С2", а также средства радиоэлектронной борьбы.

Удары по нефтяной отрасли и "теневому флоту" РФ

Еще одним направлением операций стало поражение объектов топливно-энергетического сектора России.

По данным СБУ, в течение 40 дней были атакованы 14 российских НПЗ, а также нефтебазы, резервуарные парки, нефтеперекачивающие станции, терминалы и нефтедобывающая платформа.

Среди целей, упомянутых в ведомстве, — Петербургский, Ярославский, Нижегородский, Пермский и Волгоградский НПЗ, предприятия в Уфе, а также другие объекты нефтяной инфраструктуры.

Также СБУ заявила о поражении судов российского "теневого флота", которые, по данным ведомства, используются для обхода международных санкций. Под удары якобы попали танкеры Blue, Louise 1, Banda, Avero и два грузовых судна.

Результаты работы СБУ на фронте

В Службе безопасности Украины также сообщили о результатах боевой работы непосредственно на передовой.

По заявлениям ведомства, за 40 дней было уничтожено 24 российских танка, 63 боевые бронированные машины, 124 артиллерийские системы, 22 реактивные системы залпового огня, 40 средств ПВО и 14 самолетов и вертолетов.

Отдельно в СБУ отметили уничтожение более 11 тысяч беспилотных систем и наземных роботизированных комплексов противника. Среди них — 176 дронов типа Shahed ("Герань"), а также сотни расчетов БПЛА вместе с позициями и оборудованием.

В ведомстве подчеркнули, что операции были направлены на ослабление военного и экономического потенциала России. В СБУ заявили, что работа по снижению возможностей страны-агрессора будет продолжаться и в дальнейшем.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил доклад о деятельности Службы безопасности Украины в рамках противодействия российской агрессии. По словам главы государства, СБУ демонстрирует результативную работу, а по итогам встречи было согласовано проведение новых операций, направленных на защиту Украины.

Новини.LIVE писали, что масштабная операция, проведенная Службой безопасности Украины совместно с Силами обороны, была направлена на ключевые объекты российской логистики и промышленности. Под удары попали предприятия и инфраструктурные объекты на территории оккупированного Крыма, Кубани и Волгоградской области.