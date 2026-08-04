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Главная Новости дня СБУ готовит новые операции против РФ: Зеленский одобрил меры

СБУ готовит новые операции против РФ: Зеленский одобрил меры

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 14:00
Зеленский одобрил новые операции СБУ и реорганизацию структуры службы
Владимир Зеленский и Александр Поклад. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых операциях Службы безопасности Украины по противодействию российской агрессии. Также глава государства согласовал дальнейшие шаги по очистке структуры СБУ.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Facebook, передает Новини.LIVE.

Глава государства заслушал доклад руководства СБУ о работе службы в августе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заслушал доклад об операциях Службы безопасности Украины, направленных на противодействие российской агрессии.

По словам главы государства, СБУ демонстрирует положительные результаты в своей работе, а во время встречи он согласовал проведение новых операций.

Зеленский сообщил, что начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ Александр Поклад доложил об основных приоритетах работы службы на август.

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Отдельно президент отметил, что согласовал с руководителем СБУ дальнейшие шаги по очистке внутренней структуры от сотрудников, действующих не в интересах Украины.

"Спасибо всем в СБУ, кто действительно защищает наше государство и людей", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства также поблагодарил сотрудников службы, выполняющих задачи по защите Украины в условиях полномасштабной войны.

СБУ готовит новые операции против РФ: Зеленский одобрил меры - фото 1
Пост Владимира Зеленского. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский провел масштабное обновление руководящего состава Службы безопасности Украины. Указами глава государства уволил руководителей областных управлений СБУ в девяти регионах и назначил на их должности новых руководителей. Также кадровые изменения коснулись одного из департаментов центрального аппарата службы.

Новини.LIVE писали, что Служба безопасности Украины совместно с подразделениями Сил обороны провела ряд успешных атак по важным объектам России. Поражения зафиксированы на предприятиях логистики, нефтеперерабатывающей отрасли и военно-промышленного комплекса во временно оккупированном Крыму, на Кубани и в Волгоградской области.

Владимир Зеленский СБУ удары по РФ
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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