СБУ изъяла кокаин на сумму 70 млн грн: задержаны 10 человек

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины раскрыла международный наркосиндикат, организовавший канал контрабанды тяжелых наркотиков с юга Европы в Украину. Ежемесячная прибыль преступников от незаконной деятельности составляла от 15 до 20 миллионов гривен.

Об этом сообщает СБУ, передает Новини.LIVE.

СБУ раскрыла международный канал наркотрафика

В ходе спецоперации одновременно задержали 10 участников группировки на территории Киевской, Днепропетровской и Львовской областей. По данным следствия, они занимались оптовым сбытом ввезенных из-за рубежа кокаина, экстази и других психотропных веществ.

Задержание подозреваемых. Фото: СБУ

Координатором наркосиндиката в Украине, по информации СБУ, был житель Киева. Он находил через специализированные форумы людей, которые за деньги соглашались распространять наркотики в разных регионах страны. В ходе обысков правоохранители сначала изъяли около 2 кг кокаина и другие запрещенные вещества. Впоследствии в тайниках фигурантов обнаружили еще более 8 кг кокаина и других сильнодействующих средств.

Изъятые наркотики. Фото: СБУ

Общая стоимость изъятых наркотиков составляет около 70 миллионов гривен. В СБУ отметили, что это самая крупная партия кокаина, изъятая с начала полномасштабного вторжения.

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Изъятые наркотики. Фото: СБУ

Десяти задержанным объявили о подозрении по части 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте наркотических и психотропных веществ в составе организованной группы. Фигуранты находятся под стражей. В случае доказательства вины им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, правоохранители установили причастность к организации канала наркотрафика еще трех граждан Украины, которые в настоящее время находятся в Испании. В Украине решается вопрос об их экстрадиции.

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