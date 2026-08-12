СБУ вилучила кокаїн на 70 млн грн: затримано 10 людей

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила міжнародний наркосиндикат, який організував канал контрабанди важких наркотиків із півдня Європи в Україну. Щомісячний прибуток злочинців від незаконної діяльності становив від 15 до 20 мільйонів гривень.

Про це повідомляє СБУ, передає Новини.LIVE.

СБУ викрила міжнародний канал наркотрафіку

Під час спецоперації одночасно затримали 10 учасників угруповання на території Київської, Дніпропетровської та Львівської областей. За даними слідства, вони займалися оптовим збутом ввезених з-за кордону кокаїну, екстазі та інших психотропних речовин.

Затримання підозрюваних. Фото: СБУ

Координатором наркосиндикату в Україні, за інформацією СБУ, був житель Києва. Він знаходив через спеціалізовані форуми людей, які за гроші погоджувалися розповсюджувати наркотики в різних регіонах країни. Під час обшуків правоохоронці спочатку вилучили близько 2 кг кокаїну та інші заборонені речовини. Згодом у схованках фігурантів виявили ще понад 8 кг кокаїну та інших сильнодіючих засобів.

Вилучені наркотики. Фото: СБУ

Загальна вартість вилучених наркотиків становить близько 70 мільйонів гривень. У СБУ зазначили, що це найбільша партія кокаїну, вилучена від початку повномасштабного вторгнення.

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Вилучені наркотики. Фото: СБУ

Десятьом затриманим оголосили про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення або збут наркотичних і психотропних речовин у складі організованої групи.

Фігуранти перебувають під вартою. У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, правоохоронці встановили причетність до організації каналу наркотрафіку ще трьох громадян України, які наразі перебувають в Іспанії. В Україні вирішують питання щодо їхньої екстрадиції.

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Як повідомляли Новини.LIVE, правоохоронці викрили та затримали двох посадовців Державної митної служби, яких підозрюють в організації корупційних схем під час оформлення товарів і транспортних засобів. За даними слідства, вони вимагали хабарі за безперешкодне проходження митних процедур.