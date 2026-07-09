Погода сегодня, 9 июля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталья Диденко

Женщина идет по улице под дождём. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

Прогноз погоди в Україні на четвер, 9 липня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. У більшості регіонів очікуються опади.

Про це в середу, 8 липня, повідомив Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 9 липня

Карта "Погода в Україні на 9 липня 2026 року" від Укргідрометцентру

"Над територією України прохолодні вологі повітряні маси, які поширюватимуться із заходу, перебуватимуть в нестійкому стані, що зумовлюватиме й відповідну погоду. У більшості областей прогнозуємо дощі різної інтенсивності, місцями із грозами, менше їх очікуємо вночі", — зазначили синоптики.

Очікуються помірні дощі, на Лівобережжі грози, у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях значні дощі, удень у східних та Дніпропетровсткій областях в окремих районах можливі град і шквали 15–20 м/с. Уночі у більшості західних, північних, східних та Вінницькій областях без опадів. Переважно західний вітер сягне 5–10 м/с. Уночі стовпчики термометрів знизяться до +10...+15 °С, а вдень піднімуться до +17...+22 °С. На півдні та південному сході країни вночі похолодає до +14...+19 °С, а вдень повітря прогріється до +23...+28 °С.

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Уночі без опадів. Удень короткочасний дощ. Швидкість західного вітру — 5–10 м/с. У столиці вночі стовпчики термометрів знизяться до +12...+14 °С, а в області — до +10...+15 °С. Удень на Київщині повітря прогріється до +17...+22 °С, а в Києві — до +20...+22 °С.

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Небезпечні метеорологічні явища

Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

На Лівобережжі грози, у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях значні дощі. Удень у східних та Дніпропетровсткій областях в окремих районах град та шквали 15–20 м/с. Синоптики попереджають про I, жовтий, рівень небезпечності.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, в Україні 9 липня буде свіжо, навіть трохи прохолодно. Уночі очікується +12...+18 °С, на заході — +10 °С. Упродовж дня потеплішає до +18...+24 °С, на півдні — до +26 °С, на Луганщині та Донеччині — до +27...+30 °С, на заході — до +17...+19 °С.

Періодичні дощі очікуються повсюди в Україні. Лише вдень у центральній частині буде більше прояснень.

У Києві місцями дощ. Денна температура повітря — +20...+22 °С.

Як повідомляв Новини.LIVE з посиланням на речницю Freedom 250 Даніель Альварес, 4 липня у Вашингтоні скасували феєрверки з нагоди Дня незалежності США. Причиною такого рішення стали несприятливі погодні умови: шторм і гроза. Людей, які брали участь у святкових заходах, закликали евакуюватися.

Також Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр і Наталку Діденко писав, що 8 липня Україну накрив атмосферний фронт. У більшості областей пройшли дощі. Місцями були град і шквали.