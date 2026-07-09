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Головна Новини дня Із градом і дощем: яка погода буде в Україні сьогодні

Із градом і дощем: яка погода буде в Україні сьогодні

Ua
Дата публікації: 9 липня 2026 06:39
Погода сьогодні, 9 липня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Жінка йде вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на четвер, 9 липня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. У більшості регіонів очікуються опади. 

Про це в середу, 8 липня, повідомив Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 9 липня

Погода в Україні 9 липня 2026 року
Карта "Погода в Україні на 9 липня 2026 року" від Укргідрометцентру

"Над територією України прохолодні вологі повітряні маси, які поширюватимуться із заходу, перебуватимуть в нестійкому стані, що зумовлюватиме й відповідну погоду. У більшості областей прогнозуємо дощі різної інтенсивності, місцями із грозами, менше їх очікуємо вночі", — зазначили синоптики. 

Очікуються помірні дощі, на Лівобережжі грози, у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях значні дощі, удень у східних та Дніпропетровсткій областях в окремих районах можливі град і шквали 15–20 м/с. Уночі у більшості західних, північних, східних та Вінницькій областях без опадів. Переважно західний вітер сягне 5–10 м/с. Уночі стовпчики термометрів знизяться до +10...+15 °С, а вдень піднімуться до +17...+22 °С. На півдні та південному сході країни вночі похолодає до +14...+19 °С, а вдень повітря прогріється до +23...+28 °С. 

Як повідомляв Новини.LIVE з посиланням на речницю Freedom 250 Даніель Альварес, 4 липня у Вашингтоні скасували феєрверки з нагоди Дня незалежності США. Причиною такого рішення стали несприятливі погодні умови: шторм і гроза. Людей, які брали участь у святкових заходах, закликали евакуюватися. 

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Також Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр і Наталку Діденко писав, що 8 липня Україну накрив атмосферний фронт. У більшості областей пройшли дощі. Місцями були град і шквали.

Укргідрометцентр Наталка Діденко погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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