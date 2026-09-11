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Главная Новости дня Руководитель ГУР: РФ может исчерпать ресурсы для войны к 2028 году

Руководитель ГУР: РФ может исчерпать ресурсы для войны к 2028 году

Ua ru
11 сентября 2026 17:50
Глава ГУР Иващенко: Россия может исчерпать свои ресурсы к 2028 году
Начальник ГУР Минобороны Украины генерал-лейтенант Олег Иващенко. Фото: ГУР Минобороны Украины/Facebook

У России есть военные и экономические ресурсы на ближайший год, однако при нынешних темпах потерь они могут иссякнуть в 2028 году. По оценке руководителя ГУР Олега Иващенко, в течение следующих 18 месяцев российская армия может понести еще 765 800 потерь. Он также заявил о низком моральном духе среди российских военных и населения.

Об этом Олег Иващенко рассказал в своем первом интервью международным СМИ, в частности британскому изданию The Times, сообщает Новини.LIVE.

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Когда РФ может исчерпать ресурсы для войны

Олег Иващенко отметил, что у России на данный момент есть военные и экономические ресурсы на ближайший год. В то же время, по его оценке, если военные и экономические потери будут продолжать расти такими же темпами, эти ресурсы иссякнут в 2028 году.

"У России есть военные и экономические ресурсы на ближайший год, но, по нашим оценкам, они иссякнут в 2028 году, если военные и экономические потери и в дальнейшем будут расти такими же темпами", — пояснил глава украинской разведки.

Иващенко также привел данные о пополнении российской армии и её потерях на фронте. По его словам, РФ ежедневно вербует около 1000–1200 человек, тогда как ежедневные потери российских военных составляют примерно 1400–1500 человек.

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Около 60% от этого числа, по оценке Иващенко, приходится на погибших.

При сохранении такой динамики в течение следующих 18 месяцев российская армия может понести еще 765 800 потерь. Согласно приведенным в интервью расчетам, 459 480 из них могут погибнуть, а 306 320 — получить ранения.

В таком случае к 2028 году от войны могут пострадать почти 10% мужчин в России в возрасте от 25 до 49 лет, отметил Иващенко.

В РФ снижается готовность поддерживать войну

Руководитель ГУР также заявил, что масштабные потери влияют на моральный дух российской армии и населения.

По словам Иващенко, российские военные не хотят воевать, а среди населения РФ также нет высокой готовности поддерживать войну.

"Моральный дух российской армии очень низкий, потому что никто не хочет воевать. Моральный дух среди российского населения также очень низкий: большинство людей на самом деле не хотят войны", — отметил глава украинской разведки.

Новини.LIVE сообщали, что украинские OSINT-аналитики обнаружили признаки возможного поражения российского малого ракетного корабля "Буян-М" во время атаки на военно-морскую базу в Новороссийске. Судя по спутниковым и разведывательным снимкам, судно получило повреждения и в настоящее время оценивается как полностью небоеспособное. Корабли этого проекта являются носителями крылатых ракет "Калибр" и "Оникс".

Новини.LIVE также сообщали, что общие боевые потери российской армии в войне против Украины превысили 1,5 млн военнослужащих убитыми и ранеными. В Генштабе заявили, что это самые большие потери РФ в одной войне со времён Второй мировой. По данным украинской стороны, нынешние потери также значительно превышают потери СССР в Афганистане и России в чеченских войнах.

разведка ВСУ война в Украине ГУР Россия потери оккупантов Олег Иващенко
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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