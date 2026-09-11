Глава ГУР Іващенко: Росія може вичерпати ресурси до 2028 року

Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Олег Іващенко. Фото: ГУР МОУ/Facebook

Росія має військові та економічні ресурси на найближчий рік, однак за нинішніх темпів втрат вони можуть вичерпатися у 2028 році. За оцінкою керівника ГУР Олега Іващенка, за наступні 18 місяців російська армія може зазнати ще 765 800 втрат. Він також заявив про низький моральний дух серед російських військових і населення.

Про це Олег Іващенко розповів у своєму першому інтерв’ю міжнародним ЗМІ, зокрема британському виданню The Times, інформує Новини.LIVE.

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Коли РФ може вичерпати ресурси для війни

Олег Іващенко зазначив, що Росія наразі має військові та економічні ресурси на найближчий рік. Водночас, за його оцінкою, якщо військові та економічні втрати продовжать зростати такими ж темпами, ці ресурси вичерпаються у 2028 році.

"Росія має військові та економічні ресурси на найближчий рік, але, за нашими оцінками, вони вичерпаються у 2028 році, якщо військові та економічні втрати й надалі зростатимуть такими ж темпами", — пояснив очільник української розвідки.

Іващенко також навів дані щодо поповнення російської армії та її втрат на фронті. За його словами, РФ щодня вербує близько 1000–1200 осіб, тоді як щоденні втрати російських військових становлять приблизно 1400–1500 осіб.

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Близько 60% від цієї кількості, за оцінкою Іващенка, припадає на загиблих.

За збереження такої динаміки протягом наступних 18 місяців російська армія може зазнати ще 765 800 втрат. Згідно з наведеними в інтерв’ю розрахунками, 459 480 із них можуть загинути, а 306 320 отримати поранення.

У такому разі до 2028 року від війни може постраждати майже 10% чоловіків у Росії віком від 25 до 49 років, зазначив Іващенко.

У РФ знижується готовність підтримувати війну

Керівник ГУР також заявив, що масштабні втрати впливають на моральний стан російської армії та населення.

За словами Іващенка, російські військові не хочуть воювати, а серед населення РФ також немає високої готовності підтримувати війну.

"Моральний дух російської армії дуже низький, бо ніхто не хоче воювати. Моральний дух серед російського населення також дуже низький: більшість людей насправді не хочуть війни", — зазначив очільник української розвідки.

Новини.LIVE інформували, що українські OSINT-аналітики виявили ознаки можливого ураження російського малого ракетного корабля "Буян-М" під час атаки на військово-морську базу в Новоросійську. За супутниковими та розвідувальними знімками, судно зазнало пошкоджень і нині оцінюється як повністю недієздатне. Кораблі цього проєкту є носіями крилатих ракет "Калібр" та "Онікс".

Новини.LIVE також писали, що загальні бойові втрати російської армії у війні проти України перевищили 1,5 млн військовослужбовців убитими та пораненими. У Генштабі заявили, що це найбільші втрати РФ в одній війні з часів Другої світової. За даними української сторони, нинішні втрати також значно перевищують втрати СРСР в Афганістані та Росії у чеченських війнах.