Руководитель Brave1: началось серийное производство дронов-перехватчиков

Андрей Гриценюк. Фото: Brave1

В Украине начали серийное производство беспилотников-перехватчиков, которые используются для уничтожения вражеских "Шахедов". Отдельные модели, хорошо зарекомендовавшие себя в ходе боевого применения, уже начали масштабировать и выпускать серийно.

Об этом эксклюзивно рассказал руководитель кластера оборонных технологий Brave1 Андрей Гриценюк в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на конференции hromadske "ГаРТ".

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Украина работает над различными технологиями для защиты неба

Руководитель Brave1 эксклюзивно рассказал Галине Остаповец, что для противодействия новым типам российских дронов не может существовать только одно универсальное средство.

"Мы очень часто считаем, что должно появиться что-то одно, это будет такая "серебряная пуля", которая решит все проблемы. Чем более технологичным становится оружие врага, тем меньше вероятность того, что может быть что-то одно, что решит все проблемы. Так это не работает", — сказал он.

Он сообщил, что в настоящее время Украина работает над различными технологиями вооружения, чтобы комплексно противодействовать российским атакам. При этом перехватчики будут занимать важное место в системе защиты украинского неба.

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"Если говорить о перехватчиках, у них будет своя определённая ниша, достаточно существенная, но, конечно, опять же, это не панацея", — отметил представитель Brave1.

Андрей Гриценюк подтвердил, что отдельные модели украинских беспилотников-перехватчиков уже проходят испытания непосредственно на поле боя. Параллельно Украина уже приступаетк серийному производству таких разработок.

"И, действительно, это правда, что начинается серийное производство, по сути, оно уже началось. Уже началось по некоторым моделям, которые очень хорошо себя показали, это уже идет в массовое производство", — сказал Гриценюк.

Отдельно представитель Brave1 подчеркнул, что работа над перехватчиками не прекращается даже после запуска серийного производства.

"Параллельно с этим идет процесс усовершенствования, потому что враг также не стоит на месте, для того чтобы как можно раньше, после того как россияне выпускают что-то новое, у нас было эффективное противодействие", — отметил Гриценюк.

Он добавил, что украинский ответ на новые российские воздушные угрозы не ограничивается лишь беспилотниками-перехватчиками.

Мы сообщали, что президент Владимир Зеленский сообщал об испытаниях в Украине перехватчиков для борьбы с реактивными дронами. Известно, что над разработкой таких средств противодействия российским БПЛА работают 67 компаний.

Новини.LIVE писали, что украинская оборонная сфера активно совершенствуется. Глава государства Владимир Зеленский заявил о первом боевом применении украинской тактической баллистической ракеты FP-7. Ракета может нести боевую нагрузку до 200 кг и поражать цели на дистанции до 250 км, а следующим этапом должно стать её производство.