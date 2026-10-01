Керівник Brave1: почалось серійне виробництво дронів-перехоплювачів

Андрій Гриценюк. Фото: Brave1

В Україні розпочали серійне виробництво безпілотників-перехоплювачів, які використовують для знищення ворожих "Шахедів". Окремі моделі, що добре зарекомендували себе під час бойового застосування, вже почали масштабувати та випускати серійно.

Про це ексклюзивно розповів керівник кластера оборонних технологій Brave1 Андрій Гриценюк у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на конференції hromadske "ГаРТ".

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Україна працює над різними технологіями для захисту неба

Керівник Brave1 ексклюзивно розповів Галині Остаповець, що для протидії новим типам російських дронів не може існувати лише один універсальний засіб.

"Ми дуже часто вважаємо, що щось одне має з'явитися, це буде така срібна куля, яка там вирішить всі проблеми. Чим більш технологічною стає зброя ворога, тим менша ймовірність того, що може бути щось одне, що вирішить всі проблеми. Так воно не працює", — сказав він.

Він повідомив, що наразі Україна працює над різними технологіями озброєння, щоб комплексно протидіяти російським атакам. Водночас перехоплювачі матимуть важливе місце в системі захисту українського неба.

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"Якщо говорити про перехоплювачі, вони будуть мати свою певну нішу, достатньо суттєву, але, звісно, знову ж таки, це не панацея", — зазначив представник Brave1.

Андрій Гриценюк підтвердив, що окремі моделі українських безпілотників-перехоплювачів уже проходять випробування безпосередньо на полі бою. Паралельно Україна вже переходить до серійного масштабування таких розробок.

"І, дійсно, це правда, що починається серійне масштабування, по суті, воно вже почалося. Вже почалося по деяких моделях, які дуже добре себе показали, це вже йде в маси", — сказав Гриценюк.

Окремо представник Brave1 наголосив, що робота над перехоплювачами не припиняється навіть після запуску серійного виробництва.

"Паралельно з цим іде процес удосконалення, тому що ворог також не стоїть на місці, для того, щоб якомога раніше, після того, як росіяни випускають щось нове, у нас була ефективна протидія", — зазначив Гриценюк.

Він додав, що українська відповідь на нові російські повітряні загрози не обмежується лише безпілотниками-перехоплювачами.

Ми інформували, що президент Володимир Зеленський повідомляв про випробування в Україні перехоплювачів для боротьби з реактивними дронами. Відомо, що над розробкою таких засобів протидії російським БпЛА працюють 67 компаній.

Новини.LIVE писали, що українська оборонна сфера активно вдосконалюється. Глава держави Володимир Зеленський заявив про перше бойове використання української тактичної балістичної ракети FP-7. Ракета може нести бойове навантаження до 200 кг та уражати цілі на дистанції до 250 км, а наступним етапом має стати її виробництво.