Разведчики, достигшие предельного возраста, могут уволиться в резерв

Разведчики смогут уволиться со службы — кого это касается
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №14058 относительно уточнения правового регулирования вопросов прохождения военной службы сотрудниками разведывательных органов Украины. "За" проголосовали 262 нардепа.
Об этом стало известно во время пленарного заседания в среду, 22 октября.
Кто может уволиться со службы
Документом предусматривается, что лица, достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, могут уволиться с нее. Такое решение должна принять аттестационная комиссия.
Однако такие военнослужащие увольняются в запас, а не полностью.
Напомним, сегодня Рада также поддержала в первом чтении законопроект о новых льготах для военнослужащих базовой службы.
21 октября парламент продлил военное положение в Украине.
