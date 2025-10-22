Разведчики, достигшие предельного возраста, могут уволиться в резерв

Заседание парламента. Фото: прессслужба ВРУ

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №14058 относительно уточнения правового регулирования вопросов прохождения военной службы сотрудниками разведывательных органов Украины. "За" проголосовали 262 нардепа.

Об этом стало известно во время пленарного заседания в среду, 22 октября.

Законопроект на сайте Рады. Фото: скриншот

Кто может уволиться со службы

Документом предусматривается, что лица, достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, могут уволиться с нее. Такое решение должна принять аттестационная комиссия.

Однако такие военнослужащие увольняются в запас, а не полностью.

Напомним, сегодня Рада также поддержала в первом чтении законопроект о новых льготах для военнослужащих базовой службы.

21 октября парламент продлил военное положение в Украине.