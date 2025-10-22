Розвідники, які досягли граничного віку, можуть звільнитися у резерв

Розвідники зможуть звільнитись зі служби — кого це стосується
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №14058 щодо уточнення правового регулювання питань проходження військової служби співробітниками розвідувальних органів України. "За" проголосували 262 нардепи.
Про це стало відомо під час пленарного засідання у середу, 22 жовтня.
Хто може звільнитись зі служби
Документом передбачається, що особи, що досягли граничного віку перебування на військовій службі, можуть звільнитись з неї. Таке рішення має ухвалити атестаційна комісія.
Проте такі військовослужбовці звільняються у запас, а не повністю.
Нагадаємо, сьогодні Рада також підтримала у першому читанні законопроєкт про нові пільги для військовослужбовців базової служби.
21 жовтня парламент продовжив воєнний стан в Україні.
