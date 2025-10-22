Відео
Україна
Головна Новини дня Розвідники зможуть звільнитись зі служби — кого це стосується

Розвідники зможуть звільнитись зі служби — кого це стосується

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 13:05
Оновлено: 13:36
Розвідники, які досягли граничного віку, можуть звільнитися у резерв
Засідання парламенту. Фото: пресслужба ВРУ

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №14058 щодо уточнення правового регулювання питань проходження військової служби співробітниками розвідувальних органів України. "За" проголосували 262 нардепи.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у середу, 22 жовтня.

Читайте також:

Хто може звільнитись зі служби

Документом передбачається, що особи, що досягли граничного віку перебування на військовій службі, можуть звільнитись з неї. Таке рішення має ухвалити атестаційна комісія. 

Проте такі військовослужбовці звільняються у запас, а не повністю.

Нагадаємо, сьогодні Рада також підтримала у першому читанні законопроєкт про нові пільги для військовослужбовців базової служби.

21 жовтня парламент продовжив воєнний стан в Україні.

Верховна Рада розвідка звільнення військова служба запас
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
