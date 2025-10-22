Розвідники, які досягли граничного віку, можуть звільнитися у резерв

Засідання парламенту. Фото: пресслужба ВРУ

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №14058 щодо уточнення правового регулювання питань проходження військової служби співробітниками розвідувальних органів України. "За" проголосували 262 нардепи.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у середу, 22 жовтня.

Хто може звільнитись зі служби

Документом передбачається, що особи, що досягли граничного віку перебування на військовій службі, можуть звільнитись з неї. Таке рішення має ухвалити атестаційна комісія.

Проте такі військовослужбовці звільняються у запас, а не повністю.

Нагадаємо, сьогодні Рада також підтримала у першому читанні законопроєкт про нові пільги для військовослужбовців базової служби.

21 жовтня парламент продовжив воєнний стан в Україні.