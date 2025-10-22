Відео
Головна Новини дня Нові пільги для військовослужбовців — яке рішення ухвалила Рада

Нові пільги для військовослужбовців — яке рішення ухвалила Рада

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 12:55
Оновлено: 13:20
Військовослужбовцям базової військової служби Рада хоче надати нові гарантії
Навчання молодих бійців військової розвідки. Фото: ЗСУ/Facebook

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 13646, який пропонує посилити соціальні та трудові гарантії для військовослужбовців базової військової служби та їхніх родин, а також забезпечити підтримку сімей загиблих військових. "За" проголосували 278 нардепів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у середу, 22 жовтня.

Що пропонується

Військовослужбовцям базової військової служби планують надати право залишитися на роботі у випадку звільнення працівників.

До стажу роботи зараховуватиметься час, коли працівник не працював, але за ним зберігалися місце роботи і зарплата. Це надасть право на щорічну основну відпустку.

Крім того, працівникам, направленим для проходження базової військової служби виплачуватиметься грошова компенсація за всі невикористані ними дні щорічної відпустки.

Також громадянам віком від 15 до 28 років після звільнення із базової військової служби, надається перше робоче місце на строк не менше двох років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, хто має право на відстрочку від базової військової служби.

Також ми писали, чи має обмежено придатний до 25 років пройти БЗВП.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
