Військовослужбовцям базової військової служби Рада хоче надати нові гарантії

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 13646, який пропонує посилити соціальні та трудові гарантії для військовослужбовців базової військової служби та їхніх родин, а також забезпечити підтримку сімей загиблих військових. "За" проголосували 278 нардепів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у середу, 22 жовтня.

Що пропонується

Військовослужбовцям базової військової служби планують надати право залишитися на роботі у випадку звільнення працівників.

До стажу роботи зараховуватиметься час, коли працівник не працював, але за ним зберігалися місце роботи і зарплата. Це надасть право на щорічну основну відпустку.

Крім того, працівникам, направленим для проходження базової військової служби виплачуватиметься грошова компенсація за всі невикористані ними дні щорічної відпустки.

Також громадянам віком від 15 до 28 років після звільнення із базової військової служби, надається перше робоче місце на строк не менше двох років.

