Военнослужащим базовой военной службы Рада хочет предоставить новые гарантии

Обучение молодых бойцов военной разведки. Фото: ВСУ/Facebook

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 13646, который предлагает усилить социальные и трудовые гарантии для военнослужащих базовой военной службы и их семей, а также обеспечить поддержку семей погибших военных. "За" проголосовали 278 нардепов.

Об этом стало известно во время пленарного заседания парламента в среду, 22 октября.

Что предлагается

Военнослужащим базовой военной службы планируют предоставить право на оставление на работе в случае увольнения работников.

В стаж работы будет засчитываться время, когда работник не работал, но за ним сохранялись место работы и зарплата. Это даст право на ежегодный основной отпуск.

Кроме того, работникам, направленным для прохождения базовой военной службы будет выплачиваться денежная компенсация за все неиспользованные ими дни ежегодного отпуска.

Также гражданам в возрасте от 15 до 28 лет после увольнения с базовой военной службы, предоставляется первое рабочее место на срок не менее двух лет.

