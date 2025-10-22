Видео
Новые льготы для военнослужащих — какое решение приняла Рада

Новые льготы для военнослужащих — какое решение приняла Рада

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 12:55
обновлено: 13:20
Военнослужащим базовой военной службы Рада хочет предоставить новые гарантии
Обучение молодых бойцов военной разведки. Фото: ВСУ/Facebook

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 13646, который предлагает усилить социальные и трудовые гарантии для военнослужащих базовой военной службы и их семей, а также обеспечить поддержку семей погибших военных. "За" проголосовали 278 нардепов.

Об этом стало известно во время пленарного заседания парламента в среду, 22 октября.

Что предлагается

Военнослужащим базовой военной службы планируют предоставить право на оставление на работе в случае увольнения работников.

В стаж работы будет засчитываться время, когда работник не работал, но за ним сохранялись место работы и зарплата. Это даст право на ежегодный основной отпуск.

Кроме того, работникам, направленным для прохождения базовой военной службы будет выплачиваться денежная компенсация за все неиспользованные ими дни ежегодного отпуска.

Также гражданам в возрасте от 15 до 28 лет после увольнения с базовой военной службы, предоставляется первое рабочее место на срок не менее двух лет.

Напомним, ранее сообщалось, кто имеет право на отсрочку от базовой военной службы.

Также мы писали, должен ли ограниченно годный до 25 лет пройти БОВП.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
