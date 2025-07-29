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Разведка РФ распространяет фейки о выборах в Украине — ГУР

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 22:49
Выборы в Альпах — ГУР предупредило о фейке российских спецслужб
Выборы. Фото: sluga-narodu.com

Российские спецслужбы запустили информационную операцию, направленную против Украины. Разведка страны-агрессора распространяет фейки о проведении встречи украинских чиновников и военных с лидерами США и Великобритании.

Об этом 29 июля сообщило Главное управление разведки.

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РФ распространяет фейк о "выборах в Альпах"

РосСМИ и пропагандисты начали распространять в соцсетях новости о якобы запланированной "тайной встрече" в Альпах между США, Великобританией и Украиной. Во время нее, пишут пропагандисты, якобы состоялись "выборы" нового президента Украины.

Росія поширює фейки про вибори в Україні
Фейковые новости в росСМИ. Фото: ГУР

В ГУР отмечают, что распространенная информация является полным фейком и попыткой РФ подорвать устойчивость украинцев. Инициатором информационной операции стал руководитель СВР РФ Евгений Нарышкин.

"Склепанная на коленке сергея нарышкина и брендированная "службой внешней разведки" (СВР) государства-агрессора россии ложь имеет целью усилить общественное напряжение в Украине, посеять недоверие внутри военно-политического руководства Украины, переключить общественное внимание с темы войны на тему выборов, спровоцировать раздор и снизить способность нашего государства оказывать вооруженное сопротивление российским оккупантам", — заявили в ГУР.

РосЗМІ поширюють фейки про вибори в Україні
Фейковая новость о выборах в РосСМИ. Фото: ГУР

Кроме того, российские спецслужбы сосредоточили особое внимание на дискредитации военной разведки. Одним из направлений этой кампании стало распространение фейковой информации о якобы причастности одного из военнослужащих подразделений ГУР МО Украины к наркоторговле.

ГУР попередили про російські фейки
Заявление ГУР. Фото: скриншот

Напомним, в Польше задержали 32 диверсанта, которые работали на РФ.

Также ранее стало известно, что ГУР провели спецоперацию по уничтожению врага на Тендровской косе.

выборы фейки ГУР Россия новости
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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