Выборы в Альпах — ГУР предупредило о фейке российских спецслужб

Разведка РФ распространяет фейки о выборах в Украине — ГУР
Российские спецслужбы запустили информационную операцию, направленную против Украины. Разведка страны-агрессора распространяет фейки о проведении встречи украинских чиновников и военных с лидерами США и Великобритании.
Об этом 29 июля сообщило Главное управление разведки.
РФ распространяет фейк о "выборах в Альпах"
РосСМИ и пропагандисты начали распространять в соцсетях новости о якобы запланированной "тайной встрече" в Альпах между США, Великобританией и Украиной. Во время нее, пишут пропагандисты, якобы состоялись "выборы" нового президента Украины.
В ГУР отмечают, что распространенная информация является полным фейком и попыткой РФ подорвать устойчивость украинцев. Инициатором информационной операции стал руководитель СВР РФ Евгений Нарышкин.
"Склепанная на коленке сергея нарышкина и брендированная "службой внешней разведки" (СВР) государства-агрессора россии ложь имеет целью усилить общественное напряжение в Украине, посеять недоверие внутри военно-политического руководства Украины, переключить общественное внимание с темы войны на тему выборов, спровоцировать раздор и снизить способность нашего государства оказывать вооруженное сопротивление российским оккупантам", — заявили в ГУР.
Кроме того, российские спецслужбы сосредоточили особое внимание на дискредитации военной разведки. Одним из направлений этой кампании стало распространение фейковой информации о якобы причастности одного из военнослужащих подразделений ГУР МО Украины к наркоторговле.
Напомним, в Польше задержали 32 диверсанта, которые работали на РФ.
Также ранее стало известно, что ГУР провели спецоперацию по уничтожению врага на Тендровской косе.
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