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Працювали на РФ — у Польщі затримали 32 диверсантів

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 17:56
Туск повідомив про затримання 32 осіб, які готували диверсії у Польщі
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: PAP

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про затримання осіб на території країни, які могли співпрацювати з російськими спецслужбами. За його словами, в організації нападів та диверсій підозрюють 32 затриманих.

Про це пише PAP  у вівторок, 29 липня.

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Вчинення диверсій та нападів

Туск зазначив, що робота польської прокуратури та служб вчергове підтвердила, що спроби диверсій у Польщі були скоєні за прямим наказом російських спецслужб.

За його словами, наразі правоохоронці затримали 32 осіб, яких підозрюють  у співпраці з росіянами, та "ці підозри є обґрунтованими".

Прем'єр країни уточнив, що серед затриманих громадянин Польщі, росіяни, українці, білоруси та колумбієць. Одного з них вже засудили, інші чекають на судовий розгляд.

Нагадаємо, у Києві СБУ затримала жінку, яка намагалася підірвати кав'ярню на одній з центральних вулиць в той час, як неподалік відбувалися протести.

А в Одесі затримали агентку РФ, яка планувала підірвати будівлю ТЦК та СП.

Польща напад росіяни ФСБ диверсія Дональд Туск
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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