Туск сообщил о задержании 32 человек, которые готовили диверсии в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: PAP

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о задержании лиц на территории страны, которые могли сотрудничать с российскими спецслужбами. По его словам, в организации нападений и диверсий подозревают 32 задержанных.

Об этом пишет PAP во вторник, 29 июля.

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Совершение диверсий и нападений

Туск отметил, что работа польской прокуратуры и служб в очередной раз подтвердила, что попытки диверсий в Польше были совершены по прямому приказу российских спецслужб.

По его словам, сейчас правоохранители задержали 32 человека, которых подозревают в сотрудничестве с россиянами, и "эти подозрения являются обоснованными".

Премьер страны уточнил, что среди задержанных гражданин Польши, россияне, украинцы, белорусы и колумбиец. Одного из них уже осудили, остальные ждут судебного разбирательства.

Напомним, в Киеве СБУ задержала женщину, которая пыталась взорвать кафе на одной из центральных улиц в то время, как неподалеку происходили протесты.

А в Одессе задержали агента РФ, которая планировала взорвать здание ТЦК и СП.