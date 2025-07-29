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Головна Новини дня У Польщі поліцейський погрожував таксисту-українцю — яка причина

У Польщі поліцейський погрожував таксисту-українцю — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 04:18
Польській офіцер погрожував українському таксисту за його походження
Таксі в Польщі. Ілюстративне фото: pexels.com

У Польщі 39-річному офіцерові поліції пред'явлено звинувачення у погрозах на національній основі. У місті Радом він погрожував та образливо висловлювався на адресу українського водія таксі саме за його українське походження.

Про це повідомляє польське видання RMF24.

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Подробиці інциденту

Офіцер був затриманий і після протверезіння йому було пред'явлено звинувачення у погрозах скоєнням злочину. Районна прокуратура в Радомі застосувала до нього запобіжні заходи, зокрема заборонивши наближатися до потерпілого на відстань менш як 50 метрів та контактувати з ним будь-яким способом.

Поки що поліцейського не заарештували, але прокуратура не виключає розширення звинувачень, оскільки інцидент мав національну складову, що може призвести до більш суворого покарання — до 3 років позбавлення волі.

Центральне бюро розслідувань поліції розпочало власне внутрішнє розслідування інциденту. Заступник комісара Кшиштоф Вжесньовський повідомив, що подальші дії будуть залежати від висновків прокуратури. 

Нагадаємо, раніше ми писали про правила перетину кордону для батьків з дітьми у 2025 році.

Також ми розповідали про те, без якого документу українців не пропустять на кордоні з Румунією.

Польща скандал таксі біженці інцидент
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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