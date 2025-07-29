Польській офіцер погрожував українському таксисту за його походження

Таксі в Польщі. Ілюстративне фото: pexels.com

У Польщі 39-річному офіцерові поліції пред'явлено звинувачення у погрозах на національній основі. У місті Радом він погрожував та образливо висловлювався на адресу українського водія таксі саме за його українське походження.

Про це повідомляє польське видання RMF24.

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Подробиці інциденту

Офіцер був затриманий і після протверезіння йому було пред'явлено звинувачення у погрозах скоєнням злочину. Районна прокуратура в Радомі застосувала до нього запобіжні заходи, зокрема заборонивши наближатися до потерпілого на відстань менш як 50 метрів та контактувати з ним будь-яким способом.

Поки що поліцейського не заарештували, але прокуратура не виключає розширення звинувачень, оскільки інцидент мав національну складову, що може призвести до більш суворого покарання — до 3 років позбавлення волі.

Центральне бюро розслідувань поліції розпочало власне внутрішнє розслідування інциденту. Заступник комісара Кшиштоф Вжесньовський повідомив, що подальші дії будуть залежати від висновків прокуратури.

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