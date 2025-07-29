Польской офицер угрожал украинскому таксисту за его происхождение

Такси в Польше. Иллюстративное фото: pexels.com

В Польше 39-летнему офицеру полиции предъявлено обвинение в угрозах на национальной основе. В городе Радом он угрожал и оскорбительно высказывался в адрес украинского водителя такси именно за его украинское происхождение.

Об этом сообщает польское издание RMF24.

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Подробности инцидента

Офицер был задержан и после отрезвления ему было предъявлено обвинение в угрозах совершением преступления. Районная прокуратура в Радоме применила к нему меры пресечения, в частности запретив приближаться к потерпевшему на расстояние менее 50 метров и контактировать с ним любым способом.

Пока полицейского не арестовали, но прокуратура не исключает расширения обвинений, поскольку инцидент имел национальную составляющую, что может привести к более суровому наказанию - до 3 лет лишения свободы.

Центральное бюро расследований полиции начало собственное внутреннее расследование инцидента. Заместитель комиссара Кшиштоф Вжесньовский сообщил, что дальнейшие действия будут зависеть от выводов прокуратуры.

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