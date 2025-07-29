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В Польше полицейский угрожал таксисту-украинцу — какая причина

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 04:18
Польской офицер угрожал украинскому таксисту за его происхождение
Такси в Польше. Иллюстративное фото: pexels.com

В Польше 39-летнему офицеру полиции предъявлено обвинение в угрозах на национальной основе. В городе Радом он угрожал и оскорбительно высказывался в адрес украинского водителя такси именно за его украинское происхождение.

Об этом сообщает польское издание RMF24.

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Подробности инцидента

Офицер был задержан и после отрезвления ему было предъявлено обвинение в угрозах совершением преступления. Районная прокуратура в Радоме применила к нему меры пресечения, в частности запретив приближаться к потерпевшему на расстояние менее 50 метров и контактировать с ним любым способом.

Пока полицейского не арестовали, но прокуратура не исключает расширения обвинений, поскольку инцидент имел национальную составляющую, что может привести к более суровому наказанию - до 3 лет лишения свободы.

Центральное бюро расследований полиции начало собственное внутреннее расследование инцидента. Заместитель комиссара Кшиштоф Вжесньовский сообщил, что дальнейшие действия будут зависеть от выводов прокуратуры.

Напомним, ранее мы писали о правилах пересечения границы для родителей с детьми в 2025 году.

Также мы рассказывали о том, без какого документа украинцев не пропустят на границе с Румынией.

Польша скандал такси беженцы инцидент
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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