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Розвідка РФ поширює фейки про вибори в Україні — ГУР

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 22:49
Вибори в Альпах — ГУР попередило про фейк російських спецслужб
Вибори. Фото: sluga-narodu.com

Російські спецслужби запустили інформаційну операцію, спрямовану проти України. Розвідка країни-агресорки поширює фейки про проведення зустрічі українських посадовців та військових із лідерами США й Великої Британії.

Про це 29 липня повідомило Головне управління розвідки.

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РФ поширює фейк про "вибори в Альпах"

РосЗМІ та пропагандисти почали поширювати у соцмережах новини про нібито заплановану "таємну зустріч" в Альпах між США, Великою Британією та Україною. Під час неї, пишуть пропагандисти, начебто відбулися "вибори" нового президента України.

Росія поширює фейки про вибори в Україні
Фейкові новини у росЗМІ. Фото: ГУР

У ГУР зазначають, що поширена інформація є цілковитим фейком та спробою РФ підірвати стійкість українців. Ініціатором інформаційної операції став керівник СЗР РФ Євгеній Наришкін.

"Склепана на коліні серґєя наришкіна та брендована "службой внєшнєй развєдкі" (СВР) держави-агресора росії брехня має на меті посилити суспільну напругу в Україні, посіяти недовіру всередині військово-політичного керівництва України, переключити суспільну увагу з теми війни на тему виборів, спровокувати розбрат та знизити здатність нашої держави чинити збройний опір російським окупантам", — заявили у ГУР.

РосЗМІ поширюють фейки про вибори в Україні
Фейкова новина про вибори у РосЗМІ. Фото: ГУР

Крім того, російські спецслужби зосередили окрему увагу на дискредитації воєнної розвідки. Одним із напрямів цієї кампанії стало поширення фейкової інформації про начебто причетність одного з військовослужбовців підрозділів ГУР МО України до наркоторгівлі.

ГУР попередили про російські фейки
Заява ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Польщі затримали 32 диверсанти, які працювали на РФ.

Також раніше стало відомо, що ГУР провели спецоперацію зі знищення ворога на Тендрівській косі.

вибори фейки ГУР Росія новини
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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