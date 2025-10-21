МВД Болгарии заявляет, что СВР РФ поддерживает нелегалов, чтобы те заполонили ЕС — какой механизм

Нелегальные мигранты в ЕС. Иллюстративное фото: Carmelo Imbesi/Zuma/picture alliance

Болгария обвинила Россию в попытках "заполнить Европу мигрантами". Служба внешней разведки России (СВР) предоставляет информацию об уязвимых участках границ Евросоюза преступным группировкам, которые занимаются нелегальной миграцией в ЕС.

Об этом со ссылкой на заявление главы МВД Болгарии Даниэла Митова сообщает The Times.

Реклама

Читайте также:

Как РФ использует нелегалов против Евросоюза

Глава МВД Болгарии Даниэль Митов. Фото: The Times

По словам Митова, СВР РФ помогает нелегальным мигрантам избегать депортации из ЕС. Митов назвал нелегальную миграцию "инструментом дестабилизации Европейского союза и Великобритании", который используют "враждебные режимы".

"Их цель - подорвать социальные системы. Кроме того, через миграцию людей с радикальными взглядами они создают для нас угрозы безопасности", — сказал глава МВД Болгарии.

Болгарские власти также обвинили в содействии незаконной миграции две неправительственные организации, действующие на миграционных маршрутах через Балканы, Средиземноморье и регион Сахеля и выступающие "в защиту свободы передвижения". Митов назвал эти организации "неомарксистскими группами, которые пытаются оправдать свои действия философскими или идеологическими построениями".

Обе организации отвергли обвинения Митова. В отношении ряда лиц, связанных с этими НПО, ведутся расследования, пишет The Times.

Завтра, 22 октября, на саммите в Лондоне представители европейских стран обсудят укрепление сотрудничества в борьбе с нелегальной миграцией через западные Балканы.

Премьер Великобритании Кир Стармер рассчитывает добиться прогресса в переговорах с рядом балканских лидеров по созданию "центров возвращения", где будут принимать просителей убежища, которые получили отказ в странах ЕС, в обмен на финансовую поддержку и разведданные, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Болгария готова пропустить самолет диктатора Путина в Венгрию. В МИД Болгарии объяснили это тем, что такой шаг оправдан, если он направлен на достижение мира в Украине.

А заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин объяснил, почему Украине не грозит наплыв мигрантов. Утверждает, что у нас ментально не то государство, которое будет терпеть чужую культуру и чужие порядки.