МВД Болгарии заявляет, что СВР РФ поддерживает нелегалов, чтобы те заполонили ЕС — какой механизм

Разведка РФ хочет заполнить нелегалам ЕС — в Болгарии объяснили
Болгария обвинила Россию в попытках "заполнить Европу мигрантами". Служба внешней разведки России (СВР) предоставляет информацию об уязвимых участках границ Евросоюза преступным группировкам, которые занимаются нелегальной миграцией в ЕС.
Об этом со ссылкой на заявление главы МВД Болгарии Даниэла Митова сообщает The Times.
Как РФ использует нелегалов против Евросоюза
По словам Митова, СВР РФ помогает нелегальным мигрантам избегать депортации из ЕС. Митов назвал нелегальную миграцию "инструментом дестабилизации Европейского союза и Великобритании", который используют "враждебные режимы".
"Их цель - подорвать социальные системы. Кроме того, через миграцию людей с радикальными взглядами они создают для нас угрозы безопасности", — сказал глава МВД Болгарии.
Болгарские власти также обвинили в содействии незаконной миграции две неправительственные организации, действующие на миграционных маршрутах через Балканы, Средиземноморье и регион Сахеля и выступающие "в защиту свободы передвижения". Митов назвал эти организации "неомарксистскими группами, которые пытаются оправдать свои действия философскими или идеологическими построениями".
Обе организации отвергли обвинения Митова. В отношении ряда лиц, связанных с этими НПО, ведутся расследования, пишет The Times.
Завтра, 22 октября, на саммите в Лондоне представители европейских стран обсудят укрепление сотрудничества в борьбе с нелегальной миграцией через западные Балканы.
Премьер Великобритании Кир Стармер рассчитывает добиться прогресса в переговорах с рядом балканских лидеров по созданию "центров возвращения", где будут принимать просителей убежища, которые получили отказ в странах ЕС, в обмен на финансовую поддержку и разведданные, говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Болгария готова пропустить самолет диктатора Путина в Венгрию. В МИД Болгарии объяснили это тем, что такой шаг оправдан, если он направлен на достижение мира в Украине.
А заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин объяснил, почему Украине не грозит наплыв мигрантов. Утверждает, что у нас ментально не то государство, которое будет терпеть чужую культуру и чужие порядки.
Читайте Новини.LIVE!