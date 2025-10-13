Видео
Миллионов мигрантов в Украине не будет, — Жорин

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 22:58
Жорин прокомментировал идею завоза трудовых мигрантов в Украину
Полковник ВСУ Максим Жорин. Фото: Кадр из видео

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин Максим Жорин сделал заявление относительно возможного притока трудовых мигрантов в Украину. Он подчеркнул, что наша страна "ментально не то государство, которое будет терпеть чужую культуру и чужие порядки", и категорически отверг идею массовой иммиграции.

Об этом он написал в Telegram в понедельник, 13 октября.

В Украине не будет миллиона иностранцев

"Украина ментально не то государство, которое будет терпеть чужую культуру и чужие порядки. Мечта леваков — открытые границы, равенство неравного и тотальная толерантность — разрушает уже остатки здравого смысла в западных странах. Неспособность адекватно отвечать на угрозы может привести их к катастрофическим последствиям", — написал Жорин.

Он также выразил обеспокоенность ростом числа экспертов, которые, по его мнению, делают идею привлечения трудовых мигрантов "нормальной".

"Это них*** не нормально при любых условиях. Мы боремся с Россией за свою идентичность, и растворить ее потом в иностранцах никто не позволит", — написал подполковник.

Напомним, что глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прокомментировал заявление бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о возможном появлении в Украине мигрантов.

Кроме того, Гетманцев отметил, что Украина не должна решать проблему занятости за счет иностранных мигрантов. Главным приоритетом должно стать возвращение украинцев, которые сейчас находятся за рубежом.

Украина мигранты Максим Жорин иммиграция демография
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
