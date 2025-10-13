Жорин прокомментировал идею завоза трудовых мигрантов в Украину

Полковник ВСУ Максим Жорин. Фото: Кадр из видео

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин Максим Жорин сделал заявление относительно возможного притока трудовых мигрантов в Украину. Он подчеркнул, что наша страна "ментально не то государство, которое будет терпеть чужую культуру и чужие порядки", и категорически отверг идею массовой иммиграции.

Об этом он написал в Telegram в понедельник, 13 октября.

Пост Жорина. Фото: скриншот

В Украине не будет миллиона иностранцев

"Украина ментально не то государство, которое будет терпеть чужую культуру и чужие порядки. Мечта леваков — открытые границы, равенство неравного и тотальная толерантность — разрушает уже остатки здравого смысла в западных странах. Неспособность адекватно отвечать на угрозы может привести их к катастрофическим последствиям", — написал Жорин.

Он также выразил обеспокоенность ростом числа экспертов, которые, по его мнению, делают идею привлечения трудовых мигрантов "нормальной".

"Это них*** не нормально при любых условиях. Мы боремся с Россией за свою идентичность, и растворить ее потом в иностранцах никто не позволит", — написал подполковник.

Напомним, что глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прокомментировал заявление бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о возможном появлении в Украине мигрантов.

Кроме того, Гетманцев отметил, что Украина не должна решать проблему занятости за счет иностранных мигрантов. Главным приоритетом должно стать возвращение украинцев, которые сейчас находятся за рубежом.