Гетманцев ответил на заявление Кулебы об открытии границ для мигрантов

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев отреагировал на слова экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы относительно появления мигрантов в Украине. Бывший глава МИД заявил, что в противном случае стране грозит демографический кризис.

Нардеп прокомментировал его заявление в своем Telegram.

Гетманцев ответил на слова Кулебы

По словам главы финансового комитета, заявление бывшего министра удивило его. По мнению Гетманцева, открытие границ для мигрантов из восточных стран не помогут решить проблемы, которые встанут перед Украиной после войны.

"Люди с другой культурой, языком, религией и, давайте будем откровенны, далеко не всегда с желанием работать, никогда не решат демографических проблем в Украине. Или решат их так, что не дай Бог, чтобы они решались. В конце концов искателям простых решений сложных проблем следует понять, что линейных решений не существует, а переселение большого количества чужих людей будет иметь необратимые последствия для будущего и народа, и страны как таковой", — написал Гетманцев.

Нардеп считает, что Украина должна сосредоточиться на том, чтобы вернуть своих людей из-за рубежа.

"Убежден, нам следует сосредоточиться на постоянном мире, восстановлении и, как следствие, возвращении наших домой. Это на самом деле путь гораздо сложнее и длительнее, чем открытие границ для мигрантов, но он, этот путь — единственный возможный", — сказал он.

Ответ Даниила Гетманцева. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, Дмитрий Кулеба негативно высказался о разрешении на выезд за границу для мужчин 18-22 лет. Экс-министр считает, что для улучшения демографической ситуации, Украине придется открыть границы для мигрантов из Непала, Бангладеша и других стран.

А также мы писали, что Дмитрий Кулеба озвучил два условия для вступления Украины в Евросоюз.