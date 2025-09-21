Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гетманцев відповів на заяву Кулеби про появу мігрантів в Україні

Гетманцев відповів на заяву Кулеби про появу мігрантів в Україні

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 00:09
Гетманцев відповів на заяву Кулеби про відкриття кордонів для мігрантів
Данило Гетманцев. Фото: РБК-Україна

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев відреагував на слова ексміністра закордонних справ Дмитра Кулеби щодо появи мігрантів в Україні. Колишній очільник МЗС заявив, що в іншому випадку країні загрожує демографічна криза.

Нардеп прокоментував його заяву у своєму Telegram.

Реклама
Читайте також:

Гетманцев відповів на слова Кулеби

За словами голови фінансового комітету, заява колишнього міністра здивувала його. На думку Гетманцева, відкриття кордонів для мігрантів зі східних країн не допоможуть вирішити проблеми, які постануть перед Україною після війни.

"Люди з іншою культурою, мовою, релігією і, давайте будемо відверті, далеко не завжди із бажанням працювати, ніколи не вирішать демографічних проблем в Україні. Або вирішать їх так, що не приведи Боже аби вони вирішувались. Врешті пошукачам простих рішень складних проблем слід зрозуміти, що лінійних рішень не існує, а переселення великої кількості чужих людей буде мати незворотні наслідки для майбутнього і народу, і країни як такої", — написав Гетманцев.

Нардеп вважає, що Україна має зосередитися на тому, аби повернути своїх людей з-за кордону.

"Переконаний, нам слід зосередитися на сталому мирі, відновленні і, як наслідок, поверненні наших додому. Це насправді шлях набагато складніший та триваліший, ніж відкриття кордонів для мігрантів, але він, цей шлях — єдиний можливий", — сказав він.

Гетманцев прокоментував слова Кулеби про мігрантів
Відповідь Данила Гетманцева. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, Дмитро Кулеба негативно висловився про дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків 18-22 років. Ексміністр вважає, що для покращення демографічної ситуації, Україні доведеться відкрити кордони для мігрантів з Непалу, Бангладешу та інших країн.

А також ми писали, що Дмитро Кулеба озвучив дві умови для вступу України в Євросоюз.

Дмитро Кулеба Данило Гетманцев мігранти демографія
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації