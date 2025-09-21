Гетманцев відповів на заяву Кулеби про відкриття кордонів для мігрантів

Данило Гетманцев. Фото: РБК-Україна

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев відреагував на слова ексміністра закордонних справ Дмитра Кулеби щодо появи мігрантів в Україні. Колишній очільник МЗС заявив, що в іншому випадку країні загрожує демографічна криза.

Нардеп прокоментував його заяву у своєму Telegram.

Реклама

Читайте також:

Гетманцев відповів на слова Кулеби

За словами голови фінансового комітету, заява колишнього міністра здивувала його. На думку Гетманцева, відкриття кордонів для мігрантів зі східних країн не допоможуть вирішити проблеми, які постануть перед Україною після війни.

"Люди з іншою культурою, мовою, релігією і, давайте будемо відверті, далеко не завжди із бажанням працювати, ніколи не вирішать демографічних проблем в Україні. Або вирішать їх так, що не приведи Боже аби вони вирішувались. Врешті пошукачам простих рішень складних проблем слід зрозуміти, що лінійних рішень не існує, а переселення великої кількості чужих людей буде мати незворотні наслідки для майбутнього і народу, і країни як такої", — написав Гетманцев.

Нардеп вважає, що Україна має зосередитися на тому, аби повернути своїх людей з-за кордону.

"Переконаний, нам слід зосередитися на сталому мирі, відновленні і, як наслідок, поверненні наших додому. Це насправді шлях набагато складніший та триваліший, ніж відкриття кордонів для мігрантів, але він, цей шлях — єдиний можливий", — сказав він.

Відповідь Данила Гетманцева. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, Дмитро Кулеба негативно висловився про дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків 18-22 років. Ексміністр вважає, що для покращення демографічної ситуації, Україні доведеться відкрити кордони для мігрантів з Непалу, Бангладешу та інших країн.

А також ми писали, що Дмитро Кулеба озвучив дві умови для вступу України в Євросоюз.