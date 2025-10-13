Жорін прокоментував ідею завезення трудових мігрантів в Україну

Полковник ЗСУ Максим Жорін. Фото: Кадр з відео

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін Максим Жорін зробив заяву щодо можливого припливу трудових мігрантів до України. Він наголосив, що наша країна "ментально не та держава, яка буде терпіти чужу культуру і чужі порядки", і категорично відкинув ідею масової імміграції.

Про це він написав у Telegram у понеділок, 13 жовтня.

В Україні не буде мільйона іноземців

"Україна ментально не та держава, яка буде терпіти чужу культуру і чужі порядки. Мрія ліваків — відкриті кордони, рівність нерівного і тотальна толерантність — руйнує вже залишки здорового глузду в західних країнах. Нездатність адекватно відповідати на загрози може призвести їх до катастрофічних наслідків", — написав Жорін.

Він також висловив занепокоєння зростанням кількості експертів, які, на його думку, роблять ідею залучення трудових мігрантів "нормальною".

"Це ніх*** не нормально за будь-яких умов. Ми боремось з Росією за свою ідентичність, і розчинити її потім в іноземцях ніхто не дозволить", — написав підполковник.

Нагадаємо, що голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував заяву колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про можливу появу в Україні мігрантів.

Крім того, Гетманцев зазначив, що Україна не має вирішувати проблему зайнятості за рахунок іноземних мігрантів. Головним пріоритетом має стати повернення українців, які нині перебувають за кордоном.