МВС Болгарії заявляє, що СЗР РФ підтримує нелегалів, щоб ті заполонили ЄС — який механізм

Нелегальні мігранти у ЄС. Ілюстративне фото: Carmelo Imbesi/Zuma/picture alliance

Болгарія звинуватила Росію у спробах "заповнити Європу мігрантами". Служба зовнішньої розвідки Росії (СЗР) надає інформацію про вразливі ділянки кордонів Євросоюзу злочинним угрупованням, які займаються нелегальною міграцією до ЄС.

Про це з посиланням на заяву глави МВС Болгарії Даніела Мітова повідомляє The Times.

Реклама

Читайте також:

Як РФ використовує нелегалів проти Євросоюзу

Голова МВС Болгарії Даніель Мітов. Фото: The Times

За словами Мітова, СЗР РФ допомагає нелегальним мігрантам уникати депортації з ЄС. Мітов назвав нелегальну міграцію "інструментом дестабілізації Європейського союзу та Великобританії", який використовують "ворожі режими".

"Їхня мета — підірвати соціальні системи. Крім того, через міграцію людей із радикальними поглядами вони створюють для нас загрози безпеці", — сказав глава МВС Болгарії.

Болгарська влада також звинуватила у сприянні незаконній міграції дві неурядові організації, що діють на міграційних маршрутах через Балкани, Середземномор'я та регіон Сахеля і виступають "на захист свободи пересування". Мітов назвав ці організації "неомарксистськими групами, які намагаються виправдати свої дії філософськими чи ідеологічними побудовами".

Обидві організації відкинули звинувачення Мітова. Щодо низки осіб, пов'язаних із цими НУО, ведуться розслідування, пише The Times.

Завтра, 22 жовтня, на саміті в Лондоні представники європейських країн обговорять зміцнення співпраці у боротьбі з нелегальною міграцією через західні Балкани.

Прем'єр Великобританії Кір Стармер розраховує домогтися прогресу в переговорах з низкою балканських лідерів щодо створення "центрів повернення", де прийматимуть прохачів притулку, які отримали відмову в країнах ЄС, в обмін на фінансову підтримку та розвіддані, йдеться у публікації.

Раніше повідомлялось, що Болгарія готова пропустити літак диктатора Путіна до Угорщини. У МЗС Болгарії пояснили це тим, що такий крок виправданий, якщо він спрямований на досягнення миру в Україні.

А заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін пояснив, чому Україні не загрожує наплив мігрантів. Стверджує, що у нас ментально не та держава, яка буде терпіти чужу культуру і чужі порядки.