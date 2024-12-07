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Расправа с Путиным после войны — ветеран армии США дал прогнозы

7 декабря 2024 14:00
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Путину грозит расправа - ветеран армии США назвал причины
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Как только экономика России начнет разрушаться, это в свою очередь будет угрожать Путину физической расправой. РФ сталкивается с серьезными экономическими проблемами и отсутствие международной торговли усложняет ее ситуацию, увеличивая риск падения власти.

Об этом заявил ветеран армии США и OSINT-аналитик Райан МакБет в интервью для 24 Канала.

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МакБетт выразил мнение, что российские военные или же вооруженные люди могут принять физические меры против Путина, как только экономика России начнет разрушаться. 

"Возможно, не на следующий день (после соглашения о прекращении огня — Ред.), но как только их экономика начнет разрушаться и в стране появятся солдаты, которые возвращаются домой. Конечно, это не США с нашим легким доступом к огнестрельному оружию, но это никогда не останавливает людей, которые знают, что такое оружие", — отметил ветеран армии США.

По его словам, экономические трудности, высокий уровень инфляции и безработицы могут привести к социальным беспорядкам, что в свою очередь спровоцирует военных к действиям, направленным на устранение лидера Кремля.

"Это необязательно будет сразу, но, как только люди начинают испытывать боль от увольнения с работы вместе с высокой инфляцией, это обычно вызывает революции. Именно тогда вы можете увидеть, как несколько армейских офицеров скажут: возможно, я смогу что-то улучшить?" — отметил МакБетт.

Аналитик добавил, что сейчас Россия уже сталкивается с серьезными экономическими проблемами, поскольку мир не покупает российские товары, кроме нефти, что сильно усложняет ситуацию в стране и увеличивает риск падения правительств.

Он также подчеркнул, что хотя экономика США после Второй мировой войны также переживала спад, страна могла восстановить ее благодаря международной торговле.

"Закончить все это будет чрезвычайно сложно. Главным образом потому, что Россия на самом деле никогда не экспортировала на Запад много чего, кроме природного газа или нефти", — высказался МакБетт.

Учитывая эти факторы, МакБетт считает, что российские генералы могут начать искать возможность для смены власти в стране, а Путину следует остерегаться возможных мятежей в его собственном окружении.

Напомним, лидер Кремля Владимир Путин подписал указ об уходе Алексея Смирнова с должности губернатора Курской области. Формально его уволили "по собственному желанию", однако, по данным источников, причиной стала неспособность Смирнова эффективно реагировать на кризис, вызванный операцией ВСУ в Курской области.

Ранее мы писали о том, что самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал новый договор с Путиным о гарантиях безопасности. Таким образом, в Беларуси разместят российские баллистические ракеты "Орешник".

владимир путин война в Украине війна Россия русские солдаты

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