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Путін знайшов цапа-відбувайла за провал оборони Курської області

7 грудня 2024 10:05
Анастасія Постоєнко - Редактор
Кризова ситуація в Курській області — Кремль замінив губернатора
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Президент Росії Володимир Путін 5 грудня підписав указ про звільнення Олексія Смирнова з посади губернатора Курської області. Формально звільнення відбулося "за власним бажанням", проте, за даними джерел, причиною стала нездатність Смирнова ефективно реагувати на кризу, спричинену операцією ЗСУ у Курській області.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту дослідження війни (ISW).

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На місце звільненого Олексія Смирнова призначили голову комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Олександра Хінштейна.

Українські війська розпочали операції в Курській області на початку серпня 2024 року. Водночас у регіоні тривають протести місцевих жителів, які вимагають від держави додаткової допомоги на житло. Смирнов, призначений Путіним у травні 2024 року та офіційно обраний губернатором у вересні, пробув на посаді лише 205 днів. З них 80 днів він працював як обраний глава області.

Аналітики вважають, що Кремль, ймовірно, утримався від звільнення Смирнова під час вересневих виборів, щоб уникнути посилення суспільної напруги на тлі української військової операції. Проте після загострення соціальних і військових проблем у регіоні було ухвалено рішення про кадрові зміни.

Що відомо про нового губернатора Курщини Олександра Хінштейна

Під час зустрічі 5 грудня Путін наголосив на важливості вирішення соціальної кризи в Курській області, включаючи житлові питання. Новопризначений виконувач обов'язків губернатора Олександр Хінштейн отримав схвальні відгуки від речника Кремля Дмитра Пєскова, голови Держдуми В’ячеслава Володіна та інших високопосадовців.

Вони підкреслили, що Смирнов не зміг ефективно комунікувати з місцевими жителями та вирішувати їхні проблеми, тоді як Хінштейн має необхідні навички для подолання кризи.

На думку дослідників, призначення Хінштейна, ймовірно, є спробою Кремля продемонструвати увагу до соціальних проблем Курської області та придушити місцеві протести. Водночас це рішення відвертає увагу від нездатності Росії відбити українське вторгнення, яке стало значним викликом для регіону.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пояснив мету Курської операції. Також російський журналіст закликав росіян донатити на ЗСУ після звістки про нову посаду Хінштейна. 

володимир путін росіяни війна Росія Курська область

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