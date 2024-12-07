Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Путин нашел козла отпущения за провал обороны Курской области arrow

Путин нашел козла отпущения за провал обороны Курской области

7 декабря 2024 10:05
Анастасия Постоенко - Редактор
Кризисная ситуация в Курской области — Кремль заменил губернатора
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

Президент России Владимир Путин 5 декабря подписал указ об увольнении Алексея Смирнова с должности губернатора Курской области. Формально увольнение произошло "по собственному желанию", однако, по данным источников, причиной стала неспособность Смирнова эффективно реагировать на кризис, вызванный операцией ВСУ в Курской области.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института исследования войны (ISW).

Читайте также:

Кризис управления в Курской области

На место уволенного Алексея Смирнова назначили главу комитета Госдумы РФ по информационной политике Александра Хинштейна.

Украинские войска начали операции в Курской области в начале августа 2024 года. В то же время в регионе продолжаются протесты местных жителей, требующих от государства дополнительной помощи на жилье. Смирнов, назначенный Путиным в мае 2024 года и официально избранный губернатором в сентябре, пробыл в должности всего 205 дней. Из них 80 дней он работал как избранный глава области.

Аналитики считают, что Кремль, вероятно, воздержался от освобождения Смирнова во время сентябрьских выборов во избежание усиления общественного напряжения на фоне украинской военной операции. Однако после обострения социальных и военных проблем в регионе было принято решение о кадровых изменениях.

Что известно о новом губернаторе Курщины Александре Хинштейне

Во время встречи 5 декабря Путин отметил важность разрешения социального кризиса в Курской области, включая жилищные вопросы. Новоназначенный исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн получил одобрительные отзывы от спикера Кремля Дмитрия Пескова, председателя Госдумы Вячеслава Володина и других чиновников.

Они подчеркнули, что Смирнов не смог эффективно общаться с местными жителями и решать их проблемы, в то время как у Хинштейна есть необходимые навыки для преодоления кризиса.

По мнению исследователей, назначение Хинштейна, вероятно, попытка Кремля продемонстрировать внимание к социальным проблемам Курской области и подавить местные протесты. В то же время это решение отвлекает внимание от неспособности России отразить украинское вторжение, которое стало значительным вызовом для региона.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил цель Курской операции. Также российский журналист призвал россиян донатить на ВСУ после известия о новой должности Хинштейна.

владимир путин россияне війна Россия Курская область

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:22 Суд Румынии назвал причину отмены результатов выборов

11:20 Света будет меньше в Одессе — энергетики проводят работы

11:19 Запорожская ОВА сообщила, сколько людей в больницах от авиаудара

11:06 Родовое наследие — что украинцы передают из поколения в поколение

11:01 Юсов назвал главные угрозы и вызовы для Украины во время войны

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

11:00 Тысяча от Зеленского — в NYT объяснили настоящую цель выплат

10:53 На Харьковщине рецидивисты совершили серию краж — как наказал суд

10:50 Морские дроны ВМС уничтожили российские системы возле Крыма

10:46 Магучих станцевала зажигательный танец — видео

10:35 В РФ жалуются на взрывы в столице Адыгеи около аэродрома — видео

11:22 Суд Румынии назвал причину отмены результатов выборов

11:20 Света будет меньше в Одессе — энергетики проводят работы

11:19 Запорожская ОВА сообщила, сколько людей в больницах от авиаудара

11:06 Родовое наследие — что украинцы передают из поколения в поколение

11:01 Юсов назвал главные угрозы и вызовы для Украины во время войны

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

11:00 Тысяча от Зеленского — в NYT объяснили настоящую цель выплат

10:53 На Харьковщине рецидивисты совершили серию краж — как наказал суд

10:50 Морские дроны ВМС уничтожили российские системы возле Крыма

10:46 Магучих станцевала зажигательный танец — видео

10:35 В РФ жалуются на взрывы в столице Адыгеи около аэродрома — видео

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

Text

18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

Text

17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

Text

14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Text

13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

Text

13:00 Помощь от США и встреча с командой Трампа — эфир День.LIVE

Text

12:54 В ГПСУ заявили о штурмах РФ на двух направлениях — есть ли успехи

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

29 ноября 2024

20:03 Меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь благополучие

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году