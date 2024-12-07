Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Президент России Владимир Путин 5 декабря подписал указ об увольнении Алексея Смирнова с должности губернатора Курской области. Формально увольнение произошло "по собственному желанию", однако, по данным источников, причиной стала неспособность Смирнова эффективно реагировать на кризис, вызванный операцией ВСУ в Курской области.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института исследования войны (ISW).

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На место уволенного Алексея Смирнова назначили главу комитета Госдумы РФ по информационной политике Александра Хинштейна.

Украинские войска начали операции в Курской области в начале августа 2024 года. В то же время в регионе продолжаются протесты местных жителей, требующих от государства дополнительной помощи на жилье. Смирнов, назначенный Путиным в мае 2024 года и официально избранный губернатором в сентябре, пробыл в должности всего 205 дней. Из них 80 дней он работал как избранный глава области.

Аналитики считают, что Кремль, вероятно, воздержался от освобождения Смирнова во время сентябрьских выборов во избежание усиления общественного напряжения на фоне украинской военной операции. Однако после обострения социальных и военных проблем в регионе было принято решение о кадровых изменениях.

Что известно о новом губернаторе Курщины Александре Хинштейне

Во время встречи 5 декабря Путин отметил важность разрешения социального кризиса в Курской области, включая жилищные вопросы. Новоназначенный исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн получил одобрительные отзывы от спикера Кремля Дмитрия Пескова, председателя Госдумы Вячеслава Володина и других чиновников.

Они подчеркнули, что Смирнов не смог эффективно общаться с местными жителями и решать их проблемы, в то время как у Хинштейна есть необходимые навыки для преодоления кризиса.

По мнению исследователей, назначение Хинштейна, вероятно, попытка Кремля продемонстрировать внимание к социальным проблемам Курской области и подавить местные протесты. В то же время это решение отвлекает внимание от неспособности России отразить украинское вторжение, которое стало значительным вызовом для региона.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил цель Курской операции. Также российский журналист призвал россиян донатить на ВСУ после известия о новой должности Хинштейна.