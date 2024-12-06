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Російський журналіст закликав донатити на ЗСУ — яка причина

6 грудня 2024 10:09
Євгенія Брюховецька - редактор
Російський журналіст Підситник заявив про необхідність донатити на ЗСУ та назвав причину
Російський журналіст Сергій Підситник. Фото: росЗМІ
Євгенія Брюховецька - редактор

У Росії призначили тимчасового виконувача обов'язків губернатора частково непідконтрольної Курської області. Ним став депутат державної думи Олександр Хінштейн.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Призначення в.о губернатора Курщини

Відомо, що Хінштейн раніше також обіймав посаду радника директора Росгвардії. Президент РФ Володимир Путін зазначив, що регіону наразі потрібне "кризове управління".

За його словами, в.о очільника області має відновити території, де зараз триває наступальна операція ЗСУ, та організувати "роботу з допомоги місцевим жителям".

Після цього призначення відомий російський журналіст Сергій Підситник запропонував зібрати гроші на зброю ЗСУ, аби Сили оборони завдали удару по Хінштейну.

"Друзі, пропоную скинутися на те, щоб жопа Хінштейна повторила долю ж*пи Рогозіна. Я, звісно, проти донатів ЗСУ, але з такого приводу...", — йдеться у його дописі в X.

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Скриншот допису Підситника

Нагадаємо, Путін на інвестиційному форумі ВТБ заявив, що економіка країни продовжує зростати, прогнозуючи збільшення ВВП на 4% до кінця 2024 року. Але озвучена ним інформація дуже далека від реалій.

Також Путін наказав своїм військам до 20 січня вибити українські сили з Курської області. Наразі захисники відбивають усі ворожі атаки на цій ділянці.

ЗСУ журналісти війна в Україні донат Курська область

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