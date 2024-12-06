Российский журналист Подситник заявил о необходимости донатить на ВСУ и назвал причину

Российский журналист Сергей Подситник. Фото: росСМИ

В России назначили временно исполняющего обязанности губернатора частично неподконтрольной Курской области. Им стал депутат госдумы Александр Хинштейн.

Об этом пишут российские СМИ.

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Известно, что Хинштейн ранее также занимал пост советника директора Росгвардии. Президент РФ Владимир Путин отметил, что региону сейчас нужно "кризисное управление".

По его словам, и.о. главы области должен восстановить территории, где сейчас идет наступательная операция ВСУ, и организовать "работу с помощью местных жителей".

После этого назначения известный российский журналист Сергей Пидситник предложил собрать деньги на оружие ВСУ, чтобы Силы обороны нанесли удар по Хинштейну.

"Друзья, предлагаю скинуться на то, чтобы жопа Хинштейна повторила судьбу ж*пи Рогозина. Я, конечно, против донатов ВСУ, но по такому поводу..." — говорится в его сообщении в X.

Скриншот поста Подситника

Напомним, Путин на инвестиционном форуме ВТБ заявил, что экономика страны продолжает расти, прогнозируя увеличение ВВП на 4% к концу 2024 года. Но озвученная им информация очень далека от реалий.

Также Путин отдал приказ своим войскам до 20 января выбить украинские силы из Курской области. Сейчас защитники отбивают все вражеские атаки на этом участке.